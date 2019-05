No cabe duda de que J Balvin se ha convertido en uno de los hombres del momento. Sus canciones se escuchan en todo el mundo y no hay artista que se resista a su encanto. Además, el colombiano también se consolida como un ícono de la moda y sus looks son imitados por todos sus fans.

Uno de las características más radicales en su apariencia es el color de su pelo, el cual ha cambiado tantas veces que pocos recuerdan cuál era su tono original. En los últimos meses los cambios han sido todavía más evidentes y el cantante ha pasado de un intenso rosa a teñirse como si fuera la piel de un felino. Da play al video de arriba y elige el look que más te gusta del guapo intérprete de Bonita.