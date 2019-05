¿La tercera es la vencida? La actriz Scarlett Johansson se comprometió con el comediante de Saturday Night Live, Colin Jost. La estrella de The Avengers, quien estuvo previamente casada con Ryan Reynolds y el escritor francés Romain Dauriac, confirmó la feliz noticia a la agencia The Associated Press a través de su publicista el domingo.

La pareja ha estado saliendo aproximadamente dos años, y su relación quedó al descubierto por primera vez después de que fueran vistos besándose en una after party de SNL en mayo de 2017. Sin embargo, Scarlett, de 43 años, y el ancla de Weekend Update de 36 años mantuvieron su romance bajo perfil durante meses mientras continuaban las especulaciones.

Scarlett, quien ha estado casada dos veces antes, confirmó que está preparada para darle el ‘sí acepto’ al comediante de SNL, Colin Jost

Finalmente hicieron su debut en la alfombra roja -seis meses después de que se reseñara por primera vez su historia de amor- cuando asistieron a la gala del Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York. Desde entonces, la pareja se ha convertido en un elemento básico de la alfombra roja, y Colin ha apoyado a su ahora prometida mientras promovía la última película de la franquicia Marvel, Avengers: Endgame.

VIDEO RELACIONADO:

Loading the player...

Scarlett, quien tiene una hija de su segundo matrimonio, alcanzó la fama a los 19 años se convirtió en una estrella de 19 años gracias a su papel en Lost in Translation, dirigida por Sofia Coppola. Le dio el ‘sí acepto’ al actor Ryan Reynolds -quien ahora es el esposo de la actriz Blake Lively- en 2008, aunque se separaron dos años después. Luego, se casó en secreto con el periodista francés Romain Dauriac en octubre de 2014, unas pocas semanas después de darle la bienvenida a una hija, Rose. La pareja se divorció en septiembre de 2017.

Los dos hicieron público su romance el año pasado en el estreno de Avengers: Infinity War.



No obstante, este será el primer matrimonio para Colin, quien comenzó su carrera como escritor en SNL en 2005. El ex alumno de la Universidad de Harvard, que ha ganado cinco premios del Guionista de Estados Unidos por su trabajo en el programa, también ha aparecido en películas como How to be Single y Staten Island Summer.