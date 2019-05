Ha pasado tiempo desde aquellos días en los que Shakira era un nombre desconocido en la industria musical. En ese entonces la increíble voz de la cantante empezaba a abrirse camino en un mundo en el que las mujeres en la escena rockerea eran pocas, hasta que logró consolidarse en el gusto del público con diversos géneros.

Hoy Shakira es una de las cantantes latinas con más peso, vive en España junto a su pareja, Gerard Piqué, y la bella familia que formaron con sus hijos Milan y Sasha. Aún así, Shakira recordó cómo fue para ella crecer con un sueño musical en el corazón, rodeada de grandes artistas.

“Cuando estaba haciendo el crossover no había muchas mujeres en el rock y pop en español, aun en mi propia cultura. Pude ver que mi apertura se encontraba no en encajar en una fórmula, sino en distinguirme de ella. Pero eso no significa que fue fácil”, dijo la originaria de Barranquilla, Colombia en una entrevista con People en Español.

Al no tratarse de un camino sencillo, Shakira supo que podía confiar en las personas que siempre la apoyaron. “Rodearme de mi familia desde el principio de mi carrera fue crucial para mantenerme en el camino correcto y con los pies en la tierra”, recordó.

Sobre su carrera, contó: “En lo profesional, no ser complaciente con mis logros y no tener miedo de tomar riesgos". Shakira entonces recordó con fuerza de dónde viene y dijo: "Si me arrancas mis raíces, ¿qué me quedaría para estar en pie?”.

Shakira, una mujer exitosa

Shakira es una de las intérpretes hispanas más exitosas de los últimos años. Su música ha llegado a distintos países del planeta en donde corean cada una de sus canciones, pero este gran éxito está acompañado de más de 20 años de trayectoria, así como el enorme talento que posee.

A la par, lleva una vida personal que llama la atención en todo el mundo. Enamorada por completo de su pareja, Gerard Piqué, la cantante ha logrado equilibrar su papel como mamá con las exitosas giras internacionales en las que se embarca.

Y por si fuera poco, su estilo de vida sano, lleno de entrenamientos en el gimnasio y ratos deportivos ayudan a que su sonrisa cada día sea más sincera. La cantante recién compartió un video en Instagram en donde demuestra el gran talento que tiene para el tenis. "Un poco tiesa pero han sido años sin jugar’ Shaks comeback!", escribió al lado del clip que refleja su gusto por este deporte.