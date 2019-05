La gran amistad que ha surgido entre las hijas de Raúl de Molina y María Celeste Arrarás

Aunque forman parte de distintas cadenas de televisión, eso no quiere decir que Raúl de Molina y María Celeste Arrarás no puedan ser amigos. De hecho, los presentadores de televisión tienen una gran amistad desde hace tiempo y sus trabajos no les han afectado en absoluto. En más de una ocasión, el par de amigos han compartido en sus redes sus aventuras, junto a sus respectivas familias. Recientemente, el presentador de El Gordo y la Flaca (Univision) y la conductora de Al Rojo Vivo (Telemundo) se dejaron ver en un evento en Miami y se dejaron ver con sus hijas, quienes por cierto son muy cercanas.

Raúl y María Celeste coincidieron en un evento en Miami, en el cual se presentó una aplicación que sirve para recomendar restaurantes entre amigos. Como ambos son unos auténticos foodies, no podían pasar desapercibidos por los organizadores de este evento.

Raúl de Molina acudió bien acompañado por su esposa Mily de Molina y su hija Mía, mientras que María Celeste fue a la velada con su inseparable acompañante, su hija Lara.

En sus redes, cada uno de los comunicadores compartió fotografías de la agradable velada y dejaron ver que la pasaron de maravilla. “Aquí con mi buen amigo Raúl de Molina y Mily de Molina. Y por supuesto Lara no podía faltar con su mejor amiga Mía De Molina”, escribió María Celeste junto a una de las imágenes que compartió.

Curiosamente, este lazo de amistad no solo ha quedado entre Raúl, María y Mily, sino que se ha extendido a sus hijas, quienes se llevan muy bien. Mía, de 19 años, estudia la universidad, mientras que la hija de la periodista recién cumplió 18 y dentro de poco ‘volará del nido’, tal y como lo hizo Mía el verano pasado.

Pocos lo saben, pero en la década de los noventa, los periodistas fueron colegas de trabajo en la misma cadena de televisión, pero años después sus vidas profesionales tomaron rumbos distintos. A pesar de ello, su amistad se mantiene intacta.

Aventuras juntos desde hace años

En más de una ocasión, hemos visto al animoso grupo en sus múltiples viajes por el mundo. El más reciente fue a Mykonos, Grecia. El año pasado, Raúl y María Celeste, junto con sus familias, viajaron al paradisíaco destino turístico. En una entrevista con una publicación, la periodista habló acerca de sus andanzas por los lugares más exóticos junto a Raúl y su familia.

“Nosotros hemos viajado a muchos países del mundo con Raúl, hemos estados en la India, en África, en Asia... La verdad que ya he perdido la cuenta. Viajar con él (Raúl) es un placer, porque lo planea todo a la perfección... Le encanta tomar fotos, es un fotógrafo extraordinario. Tenemos muchas anécdotas que yo personalmente hasta lo he querido matar”.