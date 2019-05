No adivinarás quién le sugirió a Alex Rodriguez que se anime a bailar con JLo en su show

¡Jennifer Lopez está a todo con los ensayos de su próxima gira! Y parece que la cantante podría tener un bailarín más en su It's My Party Tour, y no cualquier bailarín. Su prometido, Alex Rodriguez la acompañó mientras practicaba algunos pasos de su coreografía, y quedó contagiado con el ritmo del show que promete mucho.

A-Rod bailó un poco al ritmo de JLo, y uno de sus amigos y seguidores le hizo una sugerencia que, de aceptarla, emocionaría a miles de los fans de la pareja. Alex, además, causó revuelo con sus gestos a la hora de grabar el baile de su prometida. ¿Quieres ver sus divertidas caras y saber quién le hizo una sugerencia para el show? ¡Da play al video y no te lo pierdas!