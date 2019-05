Como millones de mujeres alrededor del mundo, Dayanara Torres ha tenido que ocuparse al 100% de la educación y la crianza de sus hijos. En ocasiones, la puertorriqueña confiesa que no ha sido fácil, pero que ver a Cristian y Ryan convertidos en personas de bien es lo más gratificante para ella. Sobre su experiencia como madre soltera y los desafíos que esto representa, la ex Miss Universo 1993 compartió su sentir en una entrevista con la empresa World Remit, y dejó ver lo orgullosa que está de sus chicos, fruto de su relación con Marc Anthony.

“Es mi propósito, es lo mas maravilloso y más porque son niños, los míos son dos varones”, dijo la modelo, refiriéndose a lo que para ella significa ser mamá. Como toda madre, para ella no hay nada más importante que sus hijos y los valores que les ha dado. “Poder criar a estos caballeros respetuosos, especialmente de la mujer, eso es lo mas maravilloso de ser la mamá de estos dos niños que hoy día lo que hacen es hacerme sentir orgulloso cada día más, cada día me siento más grande. Todos sus éxitos son mis premios, mis trofeos”.

Pero el camino no ha sido fácil, pues ella los ha tenido que formar sola. En 2004, la modelo y su entonces esposo, el cantante Marc Anthony, decidieron poner punto final a su matrimonio, y desde entonces, ella se enfocó en los chicos. “Educar a mis hijos como madre soltera ha sido bastante difícil no lo puedo negar. Eres tú en control de estos dos niños, de estos dos seres que te ven, que te escuchan, pero que muchas veces uno ni siquiera estás seguro de lo que está haciendo”.

La propia Dayanara asegura que, respecto al tema de los hijos y su desarrollo, no hay nada escrito; el aprendizaje es todos los días. “No existe un manual de como criar a tus hijos, de qué hacer, qué contestar, qué decirle en ciertos momentos importantes”. Torres indicó que las cosas llegan a dificultarse cuando se trata del tema de la autoridad en casa. “No tienes a esa otra persona tampoco, para decirle a tus niños ‘deja que llegue tu papá’, u otra persona que te ayude con la disciplina, eres tú”.

Sus hijos, la mayor bendición

Cristian y Ryan, de 18 y 15 años, respectivamente, se han desarrollado como unos chicos de buen corazón, y eso es gracias al esfuerzo de su mamá, quien asegura que sus hijos entendieron desde el inicio que tenían que trabajar juntos para salir adelante como familia. “(Me siento) Bendecida, porque son niños que me escucharon porque desde el principio. Hicimos un pequeño equipo, éramos los tres solitos, me veían sola, pero también me vieron crecer y hacerme fuerte, porque ellos vivieron todo mi proceso”.

Aunque había momentos en los que quizá anhelaba tener a alguien a su lado para compartir la responsabilidad de ser madre y padre a la vez, asegura que ahora lo ve diferente. "Fue difícil, pero hoy día puedo decir ‘y mejor así’ porque son todos, todos mío. La forma en la que piensan, como son, como son en su corazón y como son de respetuosos por la mujer, es por mí. Todo se los he enseñado yo".