Michelle Renaud está llena de trabajo, ahora mucho más pues es la protagonista de la nueva serie de Univision, La Reina Soy Yo. Y aunque su agenda personal debe dividirla entre su hijo Marcelo, su familia y sus hobbies, la actriz mexicana no está cerrada al amor y sabe exactamente cuáles son los requisitos que debe cumplir su pareja ideal.

Michelle Renaud es una mujer alegre, llena de energía y con muchos proyectos a futuro. Y sabe que su pareja debe ser compatible con esas cualidades. "Me encantaría, obvio, más que nada que mi hijo y él se lleven perfecto, o sea que se quieran, que sea un hombre que tenga plática”, dijo a People en Español bromeando en hacer una lista para Santa Claus.

A la actriz de 30 años le encantaría que su galán tuviera gustos en común que para ella la harían la mujer más afortunada. “Si es vegano se lo voy a agradecer muchísimo a Dios", aseguró.

Otro detalle sería que pueda hacer acroyoga con él, tal como lo explicó en una de sus publicaciones en Instagram. "Los placeres de la vida... Algún día Dios me va a mandar un hombre con el que pueda hacer acroyoga todos los días", escribió al lado de una foto en la que se ve muy hábil en esta práctica.

Sin embargo, sabe que lo más importante en una relación de pareja es el respeto y la compatibilidad. “Que respete y entienda mi trabajo, y que jamás quiera anteponerse a mi trabajo en cuestión tiempos y cosas", agregó.

Para finalizar su lista, Michelle pidió un hombre dispuesto a recibir muchos cariños. "Y que me quiera mucho y se deje querer porque soy muy intensa y me gusta querer y apapachar, entonces que sea alguien que sepa que lo van a querer, ¡que se deje!”, contó.

Michelle Renaud, una mamá feliz

Mientras llega el hombre que cumpla con todas las características que Michelle busca, la actriz disfruta a lo grande su papel como mamá. Dos años atrás recibió a la cigüeña, que le entregó a su hijo Marcelo, fruto de su pasado matrimonio con Josué Alvarado, de quién se separó el año pasado en excelentes términos.

La vida de Michelle, así como sus decisiones profesionales giran en torno al niño. "Mi mejor experiencia en la vida... Sin duda ser mamá es lo mejor que me ha pasado", compartió en las redes sociales sobre su rol como mamá. "Marcelo me enseñó un amor que no había sentido jamás por nadie, un amor indestructible, un amor que me llena de retos y aprendizaje. Un amor que me hace ver la vida de colores todos los días", agregó.