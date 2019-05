¡Amor de abuelas! Ana Patricia Gámez y sus dos ayudantes para el corte de pelo de su hijo

Ana Patricia Gámez ha demostrado ser, en más de una ocasión, una madre completamente entregada. Es por eso que siempre se las arregla para cumplir con sus labores y responsabilidades como mamá, así esté en un aeropuerto y lejos de sus dos hijos. Práctica como siempre, la presentadora de Despierta América (Univision) ahora ha revelado la curiosa y amorosa técnica para que Gael Leonardo, su bebé de apenas 10 meses, se deje cortar el pelo fácilmente y sin entrar en dramas innecesarios.

A través de un video que compartió en su página de Facebook, la bella mexicana mostró que con ayuda de las dos abuelas de su hijo, logró pasar por este momento -que para muchas mamás puede ser muy complicado-, sin necesidad de lágrimas y lloriqueos. En el video se puede ver como la mamá de Ana Patricia llena de cariños al bello Gael para distraerlo, mientras que su suegra, quien es estilista, intenta trabajar lo más rápido posible.

Al final, el pequeño parece haber disfrutado de su corte de cabello y de los cariños de sus abuelitas, quienes se encargaron de hacer este momento más llevadero y de tranquilizarlo cuando Gael Leonardo parecía aburrirse de estar frente al espejo. “Gael está en manos de la mejor estilista: su abuelita. Mientras una abuela le corta el cabello, la otra lo entretiene. Aquí mi suegra nos dice cómo cortarle el cabello a un bebé”, escribió la presentadora debajo junto a su video que está por alcanzar las 400 mil reproducciones.

¿Un nuevo integrante para la familia?

Ana Patricia Gámez también es mamá de una bella niña de nombre Giulietta. La pequeña de apenas cuatro años, se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales, pues con su incomparable carisma y sus ocurrencias, la pequeña no solo hace reír a su mamá, también la llega a meter en aprietos.

En el marco del festejo del Día de las Madres, la pequeñita, en complicidad con el programa Despierta América, entrevistó a su mamá. Durante su charla, la niña le hizo preguntas a su mamá sobre su infancia y los juegos que le gustaba jugar entonces. Sin embargo, hubo una pregunta que puso muy nerviosa a la guapa presentadora.

Con la ternura que la caracteriza, la nena le preguntó a su madre: “¿Me haces una hermanita, please?”. La presentadora de televisión quedó bastante sorprendida con el deseo de su hija y soltó una gran carcajada y le dijo: “¿Una hermanita? ¡Pero ya tienes un hermanito!”. Tratando de convencer a su mamá, Giulietta insistió: “Bueno, quiero dos más”. Entre risas, la comunicadora expresó: “¡Ah no, me canso mucho!”.