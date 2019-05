¡Aviso para todos los fanáticos de Maluma y Justin Timberlake! El cantante colombiano acaba dar una noticia esperanzadora para todos los amantes de la música con una posible colaboración épica. Durante su visita al populra programa The Tonight Show starring Jimmy Fallon, el Pretty Boy, Dirty Boy reveló que le encantaría trabajar con el exmiembro de *NSYNC. Y pues, Maluma se encontraba en el lugar correcto para hacer su sueño realidad, ya que Jimmy es muy buen amigo del cantante de Man on the woods. Cuando se le preguntó si había alguien con quien le gustaría colaborar, el reguetonero se mostró alegre y ... ¿esperanzado? 'Sé que eres muy cercano a él. Necesito de tu ayuda en ésta, hombre... ', le suplicó a Jimmy.

Durante su visita al Tonight show starring Jimmy Fallon, Maluma confesó que le gustaría colaborar musicalmente con Justin Timberlake.

Luego, a manera de broma, le sugirió a Jimmy que lo debería llamar en ese mismo momento. '¿Dónde está mi teléfono? Llámalo desde mi teléfono para que pueda guardar su número', agregó el cantante. El próximo álbum de Maluma, 11:11, posee una muy buena lista de colaboraciones repleta de estrellas, entre ellas Ricky Martin, Nicky Jam y otra canción con Madonna.

Este año, Maluma tuvo la oportunidad de trabajar con la cantante de Like a Virgin, en su más reciente éxito, Medellín. 'Ella es una de mis mayores inspiraciones y para mí, es un placer poder llamarla mi amiga', comentó en entrevistas pasadas.

Más notas relacionadas:

Otro tema que tocaron durante la entrevista fue sobre su paso por el Met Gala 2019. El cantante de Medellín, quien hizo su debut en la alfombra rosada este año con un fino traje diseñado por Moschino, calificó la experiencia de 'hermosa' y 'muy interesante'. Asimismo, confesó que uno de los momentos que más disfrutó de la ceremonia, fue cuando Katy Perry cambió su vestido de lámpara de araña por un disfraz de hamburguesa. 'Llegó a la mesa con este enorme disfraz de hamburguesa y pensé: un momento, ¿dónde se va a sentar? No hay una silla extra para la hamburguesa', dijo. 'Se sentó en el suelo y se quedó ahí durante toda la gala'.

Durante la entrevista, la estrella colombiana también reveló los orígenes de su popular apodo. Su verdadero nombre es Juan Luis Londoño Arias, y creó 'Maluma' al juntar los nombres de los miembros de su familia. 'Mi madre se llama Margi, mi padre Luis. El nombre de mi hermana es Manuela', explicó. 'Así que tomé las dos primeras letras de cada nombre y las puse como mi nombre de artista'.

El cantante colombiano también reveló el origen de su nombre artístico Maluma y estuvo presente por primera vez en el Met Gala 2019.

¿Qué sigue para el exitoso cantante? Se va de gira por todo el mundo. "Pronto iré a México, también iré a Europa y luego comenzaré mi gira aquí en Estados Unidos en septiembre y octubre", reveló. Antes de que eso pase, asegúrate de conseguir su nuevo álbum 11:11, que saldrá el viernes 17 de mayo.