En más de una ocasión, Adamari López ha sido objeto de comentarios por su figura. Esas críticas parecen no afectar en absoluto a la carismática conductora, y prueba de ello es su postura contra el bullying cibernético que todos los días millones de personas sufren en su vida diaria o en las redes sociales. En Un Nuevo Día, la conductora de 47 años dio su opinión al respecto y alzó la voz contra aquellos que hacen daño a los demás con sus señalamientos.

Esta situación se dio a raíz de que en la cuenta de Instagram del matutino de Telemundo se replicó una fotografía que se ha hecho viral en las redes, en las que aparecen 4 mujeres luciendo sus figuras postparto y demostrando lo orgullosas y empoderadas que se sienten.

En el show, Adamari y sus compañeros analizaron la imagen y consideraron que era bellísima, pues representaba a las mujeres reales. Sin embargo, también hicieron un análisis de las reacciones de algunos usuarios, quienes, en lugar de celebrar la imagen, hicieron algunos comentarios negativos.

Ante esto, ‘La Chaparrita de Oro’ tomó la palabra y se refirió al bullying en la red. “La mayoría de la gente que critica seguramente tiene un familiar que está pasado de peso o no tiene la figura ideal para a lo mejor la mente de ellos”, dijo la presentadora. “Me suena tan duro el señalar, el juzgar, el hablar y criticar porque deja mucho que decir de lo que nosotros somos como seres humanos y la esencia de cada uno de los que escribe de manera inapropiada”, expresó ‘Ada’.

La madre de la pequeña Alaïa también se refirió a que, en cierta forma, hay que aceptar la realidad cuando a uno le dicen que tiene libras extras. “Si alguien te dice gordita y eres gordita tampoco te insulta porque hay que aceptar la realidad y aunque uno esté sobrepasado de peso tampoco es nada malo, no es un pecado”.

Una mujer feliz y realizada

En más de una ocasión, Adamari ha sido criticada en sus redes por lucir mini vestidos, trajes de baño o ceñidas prendas, pero a ella, eso parece no importarle y no cae en el juego de los haters. Sobre este tema, la conductora compartió con TODAY que no es algo que afecte en su vida. "Creo que cuando la gente critica, ellos se critican a sí mismos. No lo tomo como algo personal”.

“Más bien, esos individuos que critican tan brutalmente tienen un vacío en sus vidas lo cual reflejan al tratar de destruir o denigrar a otros, cuando en realidad es un reflejo de lo que ellos tienen en su corazón. Lo que algunos no entenderán es que yo estoy feliz con mi vida y las cosas que he logrado como mujer, como profesional y ahora como madre".