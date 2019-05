La familia Moreno Bermudo está de fiesta. Mía Andrea, la mayor de las tres hijas de Bárbara Bermudo, cumple 10 años este 15 de mayo. Para celebrar este día tan especial, la periodista compartió su emoción por ver a su hija crecer y a través de su cuenta de Instagram dedicó unas lindas palabras y algunos consejos de vida, que sin duda le servirán de mucho más adelante.

“Eres un diamante muy especial que hace 10 años Dios puso en mis manos para pulir y abrillantar, ese es el hermoso e inigualable trabajo que tenemos las madres con nuestras hijas para toda la vida”, escribió la venezolana junto a una galería de fotos con la que hizo un recuento de la vida de su hija y las que es posible ver lo mucho que ha crecido.

Bárbara continuó dándole consejos sobre cómo ser un mejor ser humano y para hacerle frente a la vida de la mejor manera. “El mejor regalo es decirte que sueñes en grande, que seas agradecida, amorosa y respetuosa, que hables siempre con la verdad y que no confundas los límites con los obstáculos, que no ignores la necesidad y que luches para aquellos que no puedan luchar. Se tu misma”, agregó.

La presentadora finalizó su mensaje enviándole una felicitación y expresándole todo su amor ala mayor de las bellas hermanas Moreno. “Felicidades Mía por tus 10 años de vida, te amo con todo mi corazón. Dios te bendiga hija mía”.

Camila y Sofia, sus hermanitas menores, también le dedicaron un bonito mensaje a la festejada desde su cuenta de Instagram. “Mia: que Dios siga cumpliendo todos los deseos de tu corazón, siempre podrás contar con nuestro amor incondicional, para reír, celebrar y disfrutar. Te amamos”, escribieron junto a una tierna postal donde se puede ver a las tres muy sonrientes.

Su primer baile

Apenas hace unas semanas, Mia asistió a su primer baile padre e hija que organizo su escuela. A través de la cuenta de Instagram que comparte con sus hermanas, la mayor de las tres niñas compartió una fotografía de su día especial, en la que se le observa feliz a lado de su papá y luciendo como toda una señorita con el elegante vestido blanco que usó ese día.

“Qué hermosa noche pasé con mi papá @marioandresmoreno en mi primer baile. Gracias por sus lindo mensajes, ustedes me han visto crecer y su cariño es muy valioso para nuestra familia”, escribió junto a la bella postal.