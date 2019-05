Uno de los sueños más grandes de William Levy era convertirse en actor, mismo que logró cumplir con mucho esfuerzo y disciplina. Hoy es uno de los actores latinos más reconocidos, un perfecto galán de telenovela y logró traspasar la frontera hacia el cine internacional. Sin embargo, al principio de su carrera las cosas no eran tan sencillas como ahora, pues ha tenido que aprender a lidiar con los comentarios que se hacen sobre su vida personal.

En su paso por la alfombra roja de la VI Premios Platino del Cine Iberoamericano , el protagonista de Triunfo del Amor contó que fue muy complicado enfrentarse a las críticas directas. “En mi vida pasó todo tan, a veces, de momento, que a lo mejor quizás yo no estaba preparado para todo lo que estaba pasando con mi carrera y tampoco estaba preparado para tratar ese tipo de comentarios que se hacían de mí sin conocerme”, dijo al programa Intrusos.

William Levy llegó a Miami a los 14 años, justo cuando a su padrastro le fue otorgado asilo político y pudo llevar con él a su familia. Para el actor fue una situación personal que cambió su vida y que, en su momento, no fue nada fácil, razón por la que las críticas las sentía aún más directas.

“Arriesgué mi vida a los 14 años. Es porque no estás dispuesto a aguantarle nada a nadie, a que alguien te diga qué hacer, qué no hacer. Y cuando escuchas a la gente opinando de ti sin conocerte te duele, te llega”.

La experiencia de William Levy no se limita a conocer cómo funcionan las tomas o cómo actuar frente a las cámaras; sino que va más allá y con el tiempo logró entender cómo lidiar con los reporteros poco amables.

“Uno logra comprender eso con el tiempo y entender que es parte de la carrera y que a veces se hacen cosas sin pensar, incluso, la gente del medio hace cosas sin querer herirte”, explicó.

William agregó que no todo es culpa de los medios, y aceptó que parte de las situaciones amargas a las que se ha enfrentado también tienen que ver con él.

“Todos cometemos errores, yo también cometo errores. Ya con el tiempo uno logra entender otras cosas que yo no entendía hace unos años atrás, pero es parte de la carrera, todos somos compañeros y hay que respetarnos y querernos”, dijo tranquilo.

William Levy y el esperado regreso a las telenovelas que continúa en suspenso

Aunque es uno de los galanes más queridos en la pantalla chica, William Levy lleva casi cinco años lejos de la televisión. El tiempo hizo crecer la nostalgia del actor, quien reveló que le encantaría volver a las telenovelas.

“A mí no me ha llegado (ninguna oferta de telenovela) nada de eso. Quizás porque saben que he estado enfocado en el cine. Pero no es como uno que otro dice que yo no quiero trabajar acá, eso no es cierto, ¿sabes? Yo quiero trabajar acá muchísimo, simple y llanamente no se ha encontrado la oportunidad todavía”, dijo.

De aceptar un papel, William elegiría uno que le permitiera tener tiempo libre para pasarlo con sus hijos Kailey y Christopher, ambos fruto de su relación con Elizabeth Gutiérrez.

"Por ellos es que hice la decisión que tomé, por ellos. 11 meses trabajando, 12 horas al día, no te deja tiempo de estar con ellos. Mi niño tenía 8 años, mi hija tenía cuatro años, quería aprovechar esos añitos de niñez que tienen ellos, de verlos correr, porque ahora ya no corren, ahora ya están en lo suyo”, explicó.

