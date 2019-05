Dentro de unos meses, Joy Huerta tendrá la dicha de tener a su hija entre sus brazos. Y mientras llega ese anhelado día, la cantante se prepara para iniciar su camino en la maternidad, de la mano de su pareja, quien es la que está esperando a la bebé. Como toda futura madre, Joy tiene miles de dudas, y entre ellas resalta una: ¿cómo será en su faceta de madre? Parece que su hermano mayor, Jesse, ya tiene una idea de la manera en la que Joy educará a su pequeña.

En una divertida entrevista –realizada entre hermanos—Joy le preguntó: “¿Tú crees que yo sería una madre regañona o una madre consentidora?”. En seguida, el músico de 36 años respondió: “Consentidora. Serás una madre muy consentidora, serás una madre muy cool. Eres muy cool”.

En esa misma charla, la futura mamá confesó una gran fortaleza que tiene, la cual le será de utilidad cuando nazca su bebé. La propia Joy confesó que puede pasar mucho tiempo sin descansar: “Hasta ahorita no he conocido a nadie que me gane en cantidad de horas sin dormir. Tengo una resistencia muy fuerte”.

Otra de las capacidades que posee Joy tiene que ver con su respiración y las noches de fiesta… Sí así como lo lees. La cantante de 32 años confesó entre risas: “Tengo una gran capacidad, tengo mucho control sobre mi forma de respirar. A la hora de tomarme una pinta de cerveza, cuenta la leyenda que le he ganado a los vikingos”.

Feliz por lo que viene

En las últimas semanas, Joy ha hablado en más de una ocasión sobre la bonita etapa que está viviendo con su pareja, con quien tiene 7 años de relación. A finales de abril, la intérprete de Me Soltaste dio algunos detalles del bebé que viene en camino. “La verdad que es una noticia muy bonita para compartir, ¿por qué no compartirla?”, declaró desde el aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue abordada por el programa El Gordo y La Flaca.

A pesar de que la noticia del embarazo ha causado un gran revuelo, Joy insiste en que desea mantener su vida personal en el ambiente más íntimo posible y que solo compartirá lo que considere necesario. “Todo a su momento y de la forma que se ha dado es muy natural. Mi vida privada es muy mía y lo que yo puedo lo comparto”.

Tanto Joy como su hermano se han mantenido herméticos en cuanto a los detalles del nacimiento de la bebé, incluso, no se tiene claro cuántos meses de gestación tiene su pareja. Sobre esto, Joy se limitó a decir que habrá noticias en cuanto nazca el bebé.