Luego de varias especulaciones sobre la vida personal de Danilo Carrera, al fin sabemos qué es lo que ha pasado. Hace tiempo, varios medios reportaron que el guapo actor de origen ecuatoriano y su esposa, Ángela Rincón, habían comenzado los trámites de divorcio en una corte en Miami. Ante los cuestionamientos de la prensa, el galán de telenovelas se había mantenido al margen cada vez que le preguntaban sobre ese tema, pero recientemente el propio Danilo –quien ahora se destaca como futbolista—ha confirmado que se encuentra soltero.

VER GALERÍA

Esta semana, en una entrevista con El Gordo y la Flaca (Univision) el actor de 30 años hizo la declaración que confirmaba las sospechas de todos. “Estoy soltero, estoy tranquilo, estoy concentrado 100% en el fútbol”, indicó Danilo, quien pertenece al equipo Fuerza Amarilla Sporting Club.

VER GALERÍA

A finales del año pasado, se reportó que Ángela habría realizado una petición de divorcio con fecha del 12 de diciembre de 2018. Semanas después, Rincón ofreció unas declaraciones en las que explicó que ambos llevaban vidas en diferentes países, pero que seguían juntos. “De ese tema no quisiera hablar mucho. Como pueden ver a través de las redes sociales, él está en Ecuador y yo en Miami. Él tiene ahorita muchos planes personales que quiere cumplir y realizar. A mí me salió este proyecto de Nickelodeon y me tocó estar aquí en Miami. Entonces, por este momento estamos separados físicamente, tenemos nuestra relación aún”, indicó a TVyNovelas.

VER GALERÍA

Parece que sus planes profesionales, así como sus sueños los llevaron por caminos diferentes.

El año pasado, Danilo tomo la decisión de poner su carrera actoral en pausa para perseguir su sueño de futbolista y por ello regresó a su país natal. En una entrevista con People en Español, el galán dijo: “Una de mis pasiones es el fútbol y eso todo el mundo lo sabe, estoy aquí en Machala (jugando) en un equipo pequeño, Fuerza Amarilla, que tiene un estatus en la primera división del fútbol profesional del campeonato de Ecuador”.

VER GALERÍA

La última vez que lo vimos en una telenovela fue en Las Hijas de la Luna, al lado de Michelle Renaud. ¿Lo veremos de nuevo en la pantalla chica? El actor aseguró que sí, siempre y cuando se trate de un buen proyecto.

Más notas como esta:

- ¿Danilo Carrera es el galán más deseado? Aquí tendrás la respuesta

- ¡Guapo y noble de corazón! Danilo Carrera, un ejemplo para los jóvenes de su país

Así supimos de su relación con Ángela Rincón

En septiembre de 2017, nos enteramos de que Danilo Carrera estaba casado. En aquel entonces, el actor formaba parte de Bailando por un Sueño y a pesar de ser uno de los favoritos, tuvo que abandonar la competencia debido a que su entonces esposa enfrentaba un problema de salud.

Poco antes de su salida del reality, Danilo hizo frente a los rumores que lo vinculaban en aquel entonces con Ángela. “Yo no lo voy a desmentir y tampoco lo voy a confirmar, porque me encanta que no sepan nada de mí. Tengo muchas cosas que no conocen… a mí me encanta y lo voy a mantener en misterio el tiempo que yo quiera”, declaró.