Lorena Meritano: “Escribí el primer capítulo de mi libro y lloré por tres días”

Después de varios años batallando contra el cáncer de seno que le fue detectado en 2014, la actriz argentina Lorena Meritano está lista para plasmar toda su experiencia de vida en un libro. Y es que luego de hacer el anuncio formal en sus redes sociales, la ahora conferencista nos habló acerca de todo el proceso narrativo de su historia de supervivencia y nos detalló los difíciles capítulos que tuvo que recordar a manera de catarsis.

Actualmente radicada en Buenos Aires, Argentina, cerca a su madre y sus hermanos, Hola! USA conversó en exclusiva con la actriz y nos adelantó algunos capítulos que estarán en su primera producción escrita, el posible nombre del libro y otros temas que por primera se atreve a contar.

Hola! USA: Lorena, ¿cómo estás?

Lorena Meritano: Como la vida misma, la mía es llena de milagros, de bendiciones, de cambios, de sanación y de actividad. Gracias a Dios, a partir de 2017 comencé a sanar por dentro y cuando uno empieza a sanar por dentro, por fuera la vida cambia. Empecé también a reinventarme de alguna manera, porque tuve que dejar de trabajar por el cáncer, por la cirugía, por la falta de fuerza, de pelo, ¡de todo! Después de mi separación entré en una gran depresión y logré pedir ayuda para empezar a trabajar duro por dentro.

¿Cuál es tu estado de salud actualmente?

Estoy sana y en términos médicos estoy en remisión. Mi cáncer fue hace cuatro años y muy agresivo en estadio tres. Me dijeron que me iban a dar con todo porque me dio el tipo de cáncer de seno más agresivo que existe. Fueron 16 quimioterapias que tuve. Obviamente, en el camino pasaron muchas otras cosas, inclusive médicas, porque ese tipo de tratamientos te va matando lo malo pero también te afecta lo bueno. Me caí y me tuvieron que operar para ponerme siete clavos y una placa en el brazo izquierdo, me lo quitaron en 2016. Tuve que hacer cirugías preventivas, me quitaron el seno izquierdo, los ovarios, las trompas…¡pasaron tantas cosas!

¿Cómo retomaste tu vida luego de todo ese proceso?

Fue un proceso duro tanto a nivel físico como psicológico. A raíz de todo esto, me invitan a dar una charla testimonial a República Dominicana en 2017 y se armó un proyecto en Colombia. Empecé a hacer unos comerciales y presentaba eventos sociales. En 2018, volví a actuar en una serie que está buenísima, Rey del Valle, e hice dos temporadas.

¿Cada cuánto tiempo te tienes que hacer tus controles médicos?

Tengo doctora ahora en estos días para recoger los exámenes que me hice antes e irme a México. Esos controles los tengo dos veces al año y el 27 de junio me hago el control oncológico, que es cada seis meses, con mucha fe. La vida no es fácil para nadie y he encontrado unas herramientas que me ayudan mucho espiritualmente. Cuido mucho mi alimentación, no me drogo, no rumbeo, y me cuido mucho con la gente que me conecto.

¿Vas a publicar un libro, de qué se trata?

¡Sí! La idea nace de Camila, la hija de unos de mis managers. Ella crea el proyecto de Lorena Sobreviviente y me comentó que habían un par de editoriales que les habían gustado el proyecto. Tengo la cita con una de las editoras y le dije que mejor lo escriba alguien más, un escritor o algo, porque no soy escritora, y me dijo que lo haga yo misma. El año pasado me fui a la isla de San Andrés con mi perrito y la compu. Me senté a escribir el primer capítulo y lloré tres días sin parar. Sentí que conecté con algo especial y ya entregué el manuscrito. Ahora necesito desarrollar un poco más algunos temas.

¿Cómo has sido esa experiencia?

La verdad que no quería escribir sobre mí, pero sirve como testimonio de lo que pasé. Es como un hijo y y lo estoy terminando. He llorado, gritado, reído, de todo. El primer capítulo es acerca de quién soy, de dónde vengo, un poco quien es mi familia. El segundo capítulo es mi profesión y el tercer capítulo es la enfermedad y así sigue hasta la Lorena sobreviviente de hoy en día.

¿Cómo se va a llamar el libro?

Está entre Lorena Meritano sobreviviente o Sobreviviente, Lorena Meritano. ¡Por ahí va! Eso lo termina de decidir la editorial al final, pero ya falta poco. Ya tengo las opciones de portada y estoy muy emocionada.

¿Cuál fue el capítulo que más te costó narrar?

Hubo mucha corrección, saqué varias cosas, porque fue una catarsis y en ese proceso no te mides, solo botas. He perdonado mucho emocional y psicológicamente. Quité varios nombres, quité acontecimientos que no tengo ganas de contar porque ya los superé. La perdida de mi padre fue muy dolorosa para mí, perdí un hijo, me casé y me embaracé, cuando fui a hacer un embarazo in vitro me da el cáncer… muchas cosas que la gente no sabe.

¿Cuál ha sido o sigue siendo el aprendizaje de vida?

Todo lo que pasó me fue transformando en una mujer más fuerte, más paciente. La capacidad de perdonar y resiliencia es el tema. Hay días que me duele mucho todo, pero bueno busco herramientas para reconectarme. Tengo nueve cirugías en cuatro años, por dentro estoy muy cortada. Tengo terapias constantes para estar psicológicamente bien, esa es mi lucha.

¿Te has vuelto a enamorar?

No. No lo busco, no lo necesito, porque siento amor por muchas cosas como la vida, mis amigos, mi perro, mi familia. Pero, cuando suceda, sé que será algo hermoso.