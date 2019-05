Para Dayanara Torres, como para muchas personas, enterarse de que padece cáncer de piel no fue nada sencillo. Sin embargo, la puertorriqueña ha tomado con muy buena actitud la noticia y el tratamiento que la ayudará a mejorar. Aunque no han sido días fáciles para ella, sus familiares o amigos, Dayanara siempre tiene buena cara ante la situación y se ha convertido en todo un ejemplo a pesar de que las radiaciones que recibe la debilitan físicamente.

Siempre con una sonrisa y dispuesta a apoyar a su hermana Jeannette en cualquier proyecto que emprenda, Dayanara Torres estuvo presente en el lanzamiento del libro de su hermana, titulado Ser Madres. Ahí, la ex reina de belleza contó cómo se ha sentido después de que en febrero iniciara su tratamiento de radiaciones.

La presentación emocionó aún más a Dayanara, pues esta sería la primera vez en semanas que se arreglaba para salir. "Es la primera vez que me pongo tacón, zapato alto, desde febrero, me tiemblan un poquito las piernas", dijo a Mezcalent sobre el estilo de vida que la enfermedad la orilla a llevar.

Sobre su tratamiento, contó: "Me va bien. A veces me agota bastante, estoy segura que mañana estaré en cama todo el día, pero poco a poco, es acostumbrarse". Dayanara Torres agregó cuáles han sido los efectos secundarios que tiene después de las sesiones, algo que no omitió a su médico. "Mucho dolor de espalda, y es parte de, porque hablando con el doctor le digo: 'Estoy demasiado agotada, me duele mucho el cuerpo', es parte de, así que me tengo que acostumbrar. Es solamente un año", explicó con optimismo.

La enfermedad no es la única situación que puso a prueba la fortaleza de Dayanara. Después de ser diagnosticada, Louis D'Esposito rompió su compromiso de boda. Y aunque al principio dolió, hoy ella entiende por qué sucedió de esa manera.

"Lo tomo positivo. Creo que todo el mundo llega a tu vida por un propósito y su propósito fue detectarme eso y mandarme al doctor. Gracias a él lo encontré a tiempo y ahora estoy en tratamiento", dijo a Al Rojo Vivo sobre su ex.

El tratamiento de Dayanara Torres

Es a través de sus redes sociales que Dayanara Torres se mantiene cercana a sus fans. Ahí, por medio de fotos, videos y mensajes, la ex esposa de Marc Anthony detalla cómo se siente, las citas en el médico y las actividades que hace para que el tiempo pase más rápido.

Sobre sus sesiones, dijo: "Este es el tratamiento número cuatro, y son cada 21 días, y en total serán como 17 tratamientos". Dayanara espera con alegría el día en el que las sesiones finalicen y, en parte, saber que ese momento llegará, la motiva a sonreír. "Trato de seguir positiva y saber que esto en algún momento va a terminar. Ya el año que viene, en marzo, terminamos y ya".

Durante este difícil periodo, Dayanara Torres cuenta con el gran apoyo de sus seres queridos. Junto a ella, además de su madre y sus hermanos, Dayanara cuenta con el cariño de sus hijos Cristian y Ryan; sin olvidar las oraciones y bellas palabras que le envían sus fans.

