Dolores Fonzi, expareja de Gael García Bernal, anuncia que padece cáncer de seno

La actriz argentina Dolores Fonzi, expareja del actor mexicano Gael García Bernal, confesó por medio de su cuenta de Twitter que padece de cáncer de mama. Fonzi, habló sobre su lucha con esta enfermedad y detalló los momentos en que se descubrió el tumor.

En una serie de mensajes publicados en sus redes sociales, la madre de los dos hijos de García Bernal (Libertad y Lázaro), explicó que fue una amiga íntima quien la acompañó al doctor después de su primer susto, al sentir un bulto en uno de sus senos.

Sin embargo, Dolores dijo que se encuentra fuera de peligro y que ya está curada, gracias a la rápida reacción y su temprano diagnóstico. ‘El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo después de someterme a una masectomía me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar, pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable’, reveló.

La actriz de 40 años, exhortó a todas las mujeres para que se hagan siempre un auto examen: ‘Si te tocas una bolita en la teta, anda a hacerte un chequeo que el tiempo es oro en estos casos y si te cuesta aceptar el peligro, cuéntale lo que tienes a alguna amiga para que insista por ti’, recomendó Fonzi a sus más de 258 mil seguidores.

Sin entrar mucho en detalle en narrar como transitó su proceso, la actriz no dudó en compartir consejos a quienes estén pasando por una situación parecida: ‘La palabra cáncer está tan estigmatizada que quedas perdida en una nebulosa de experiencias mal contadas. Rodéate de gente que te quiera. Acompañen a las personas que lo padecen’, recalcó.

Finalmente, Fonzi escribió un mensaje con el objetivo de concientizar a muchas personas sobre esta enfermedad: ‘Una de cada ocho mujeres tiene cáncer de mama. ¡Es un montón! ¡Tócate, chequéate, quiérete! Acompaño a los que siguen en la contienda y a los familiares que sufrieron pérdidas. Y gracias y perdón a quien corresponda’, puntualizó.

Se llevan muy bien

Los actores Gael García Bernal y Dolores Fonzi han conseguido llevar una buena relación tras haber mantenido 7 años de relación. Fueron pareja en 2007 y se separaron en 2014 y fruto de ese amor son sus dos hijos, Lázaro (10) y Libertad (9).

Y es que a pesar de la ruptura, la expareja ha coincidido en varios eventos y se han dejado fotografiar juntos, síntoma de que los dos mantienen un ambiente cordial. Asimismo, hace unos meses, el actor y director mexicano publicó un saludo en sus redes sociales felicitando a la madre de sus hijos por su cumpleaños, cuyo gesto fue celebrado por sus seguidores en Instagram.