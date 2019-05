La salida de Bárbara Bermudo de Primer Impacto es algo que aún causa sorpresa, en especial para sus allegados y aquellos que compartieron día a día el set de Univision. Una de ellas es Pamela Silva Conde, quien por varios años fue su compañera en el noticiero. Aunque ha pasado el tiempo, para la presentadora las cosas en el estudio no son lo mismo desde que su amiga se fue, así lo confesó a Lourdes Stephen en una entrevista en la que reveló cómo vivió la repentina salida de la puertorriqueña del programa de televisión.

Al hablar sobre su vida profesional, era inevitable no acordarse de todos aquellos momentos que compartió con Bárbara Bermudo, a quien aún extraña "muchísimo", y no únicamente en la televisión. "Obviamente sí uno la extraña en pantalla y al lado mío, pero también a nivel personal. O sea cuando ya uno no tiene ese contacto del día a día ya no es igual. Yo sí la extraño muchísimo”, dijo.

Ambas presentadoras mantienen el contacto, aunque ya no es como antes. Y a pesar de la distancia en tiempo y espacio, Pamela Silva Conde recordó cómo era el balance en la pantalla chica. "En realidad yo creo que ese era el secreto de nosotras, que nos complementábamos tan bien", dijo pensando en aquellos tiempos.

Como muchos de los fans de Bárbara, Pamela Silva está al pendiente de la vida de Bárbara Bermudo a través de las redes sociales. "Tiene las niñas y ahora cuando yo la sigo en Instagram y veo los videos de las niñas es muy nostálgico ver lo grande que están. Cuando Sofía nació yo estaba con Barbie y pasé todo el embarazo con ella", recordó.

La bella relación laboral y amistosa que mantuvieron por mucho tiempo es lo que hace que Pamela de pronto se asegure de que su amiga se encuentra bien. "Siempre la mantengo en oración, pienso en ella mucho. Cuando tengo una oportunidad le mando un mensajito”, explicó.

Con una nostalgia palpable, la peruana agregó: “Pero el contacto ya no es igual porque ya no tenemos el día al día del trabajo y me imagino ella como madre de familia ya su tiempo es más limitado”.

Bárbara Bermudo y lo difícil de su salida de Primer Impacto

A principios de enero de 2017, la noticia tomó a todos por sorpresa, en especial a Bárbara Bermudo. De un día para otro, después de años en Univision, la cadena no renovaría el contrato de la conductora.

Varias dudas y teorías surgieron de aquella decisión y hasta más de un año después, la puertorriqueña habló al respecto. “Cuando yo salí de Univision no le encontraba sentido a nada y mucho menos lógica”, explicó en un video la esposa de Mario Andrés Moreno.

"A pesar de que me vinieron las dudas, los malos pensamiento y la angustia, Dios al mismo tiempo me revelaba el propósito, pero yo tuve que tomar la decisión de creerle", dijo sobre cómo fue su vida después de Primer Impacto.

Con el tiempo, Bárbara entendió que el destino tenía algo más para ella. "Ese cambio tan radical y repentino en la vida de mi familia y en mi vida era para bien y tenía un gran propósito. Y hoy les puedo asegurar que sí lo tenía", agregó.

Además de enfocarse en su papel de diseñadora de joyas, Bermudo se centró en lo más bello que tiene: su familia. Y aunque el público aún espera su gran regreso a la televisión, Bárbara está feliz viendo crecer a sus hijas Mia, Camila y Sofía.