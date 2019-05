Marlene Favela no podría estar más plena. La actriz, quien recientemente dio a conocer su dulce espera, visitó el programa de televisión HOY, en México, y habló acerca de su embarazo, el cual tiene 16 semanas, es decir, 4 meses. Favela detalló que por fortuna su dulce espera ha sido muy tranquila, libre de malestares. También compartió con los presentadores del show cómo fue que se enteró de que estaba esperando a su primer bebé, con el empresario australiano George Seely. Sin embargo, en medio de esta bonita etapa en su vida, el matrimonio enfrenta una dolorosa pérdida, la de su suegro Louis Seely.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de novelas como Pasión y Poder compartió una serie de imágenes a manera de homenaje para el papá de su marido. Marlene acompañó las fotos con la siguiente descripción: “El cielo está de fiesta porque uno de sus maravillosos ángeles ha regresado. Te amaremos por siempre, Louis Seely”.

Sobre su dulce espera, Marlen compartió en HOY varios detalles. “He tenido un embarazo súper bonito, muy tranquilo he tenido pocos ascos, pero nada como me decían que me iban a dar nauseas, mareos y demás”, indicó la guapa actriz. Eso sí, detalló que sus sentidos se han activado al máximo. “Ha sido un redescubrir del mundo. A través de su vida estoy sintiendo como huelen los olores más profundos, los sabores… Tengo la encía un poquito inflamada, pero eso es lo único que me ha afectado”.

La estrella de 41 años contó entre risas que, curiosamente, fue su marido quien se dio cuenta de su condición. Marlene indicó que, en uno de sus viajes entre Australia y México, comenzó a sentirse mal y que George le sugirió que se hiciera una prueba de embarazo. “Yo acababa de llegar de Australia, y le dije ‘me siento muy rara’. Siempre, cuando vengo (a México) la altura me pega muchísimo”.

Marlene se hizo una prueba casera pero esta no fue clara, por lo que esperó un par de días para hacerse una más y ¡sorpresa! Para estar más segura del resultado, la actriz se realizó una prueba de sangre y eso confirmó su condición. “Hemos llorado, brincando, estoy muy sentimental, ¡lloro por todo!”.

¿En México o Australia?

Y vino la pregunta del millón de parte de los conductores a Marlene… ¿dónde nacerá el bebé y en qué lugar se establecerá la familia? Marlene hace su vida entre México y Australia, país originario de su marido. Entre risas, la artista de 41 años dijo que aún no lo tienen claro y dijo que no quería pensar aún en eso.