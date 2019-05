Dayanara Torres sobre su exprometido: ‘Creo que todo el mundo llega a tu vida por un propósito’

Durante los últimos meses, Dayanara Torres ha compartido con sus seguidores cómo ha sido su lucha contra el cáncer, así como algunos detalles de su vida tras ser diagnosticada con un melanoma. Sin embargo, había un tema del cual no se había expresado: su estado de ánimo tras la ruptura con su prometido, Louis D’Esposito. En marzo pasado, al poco tiempo de que la puertorriqueña anunciara que padecía cáncer, se dio a conocer que él había decidido terminar.

En una entrevista para el programa Al Rojo Vivo (Telemundo), la reina de belleza habló sobre lo que Louis significa en su vida, ahora que ya no está en ella. “Yo todo lo tomo positivo, yo creo que todo el mundo llega a tu vida por un propósito y ese propósito fue detectarme eso y mandarme al doctor y gracias a él lo encontré, lo encontré a tiempo, ahora estoy en tratamiento, pero sigo adelante”.

Louis se fue, pero Dayanara no está sola, ya que en los últimos meses la hemos visto rodeada del cariño de sus seres queridos y amigos. “Yo tengo muchísima gente que me quiere, que me apoya, que me da su cariño todo el tiempo, mi familia es sumamente importante”, aseguró la ex Miss Universo 1993.

Además de hablar sobre su expareja y del apoyo que ha recibido en esta etapa, Dayanara también hizo un llamado para que aquellas personas que detecten algo inusual en su cuerpo, vayan de inmediato al médico. “Yo tenía esa manchita hace años y no le prestaba atención, digo si a nuestros hijos tú le ves una marquita y vas corriendo al doctor, no se puede uno olvidar de uno y mira ahora al sol de hoy melanoma en fase 3”, indicó la también presentadora.

“Es muy importante que la gente sepa porque muchas veces piensa ‘si es en la piel que me saquen el pedacito y ya’. No es así, eso corre por todo el cuerpo y se puede estacionar donde quiera”, indicó.

Su ex le pidió que se atendiera

A inicios de marzo, cuando anunció su diagnóstico médico, Dayanara también compartió que su entonces novio le había pedido que fuera al doctor, ya que a él se le hacía bastante extraña la mancha que tenía detrás de la rodilla. Fue tan insistente, que la puertorriqueña e 44 años decidió ir al médico y fue así como recibió la noticia. “Mi prometido Louis (D’Esposito) que me suplicó mil veces que hiciera la cita, me hizo una cita y después de una biopsia y una segunda cirugía este pasado martes, los resultados son positivos”.