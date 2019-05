¡Doble festejo! Jacqueline Bracamontes celebra el Día de las Madres y el cumpleaños de su esposo

No cabe duda de que este fin de semana será de lo más divertido para Jacqueline Bracamontes. Desde el jueves, la presentadora arrancó los festejos por el Día de la Madre y la celebración de cumpleaños de su esposo, Martín Fuentes. A través de su perfil de Instagram, ‘Jacky’ compartió varias fotos y videos de su día de celebraciones; por la mañana acudió al festival del colegio de sus hijas, y por la tarde, celebró a su marido. Pero eso no fue todo, ya que hace unas horas, Martín y ella compartieron que se habían ido de viaje.

El emocionante día de Jacky arrancó muy temprano, cuando fue al festival por el Día de las Madres a la escuela de sus hijas mayores: ‘Mini Jacky’, Carolina y Renata. En un video que compartió en Instagram, la también actriz confesó a sus fans que se emocionó hasta las lágrimas cuando vio a las tres niñas interpretando, junto con sus compañeritos, un tema especial para todas las mamás. “¡El festival del día de las madres fue súper lindo! Para variar, me hicieron llorar, ¡las amo!”.

Al terminar el festival, ‘Jacky’ y sus hijas siguieron con las celebraciones, pero esta vez se enfocaron a papá, pues Martín Fuentes cumple años justo en el Día de las Madres, ‘Jacky’ y su familia organizaron una comida súper especial para el festejado.

La originaria de Guadalajara compartió con sus seguidores que ella y su esposo cerraron el día con ‘broche de oro’ ¡en un avión! Sí, así como lo lees, después de un día lleno de emociones, la pareja reveló que se iban de viaje. Martín compartió una fotografía con su esposa desde sus asientos en el avión y escribió: “Off we go again! ¿Adivinen a dónde nos vamos a celebrar mi cumpleaños y el Día de las Madres? Pista: El primer minuto de mi cumpleaños lo voy a pasar arriba del avión”.

Más tarde, el propio Martín reveló que hicieron una escala en la ciudad de Fráncfort, Alemania y contó que su destino era Mónaco, una de las ciudades más bellas del continente europeo. Por lo que dejaron ver, parece que este viaje es en pareja, ya que en las stories de Martín no hubo ni rastro de sus encantadoras hijas.

Felicitación especial

Aunque Jacky y su esposo estaban al otro lado del mundo a punto de empezar una escapada relámpago en Europa, ninguno de los dos dejaron pasar el 10 de mayo, fecha en la que se festejan a las mamás en México. La actriz de 39 años publicó una foto al lado de su mamá, la señora Jacqueline Van Hoorde, y su hermana, Alina Bracamontes. La conductora les dedicó un mensaje súper especial: "A las mujeres más importantes en mi vida... ¡Feliz día! Gracias por ser un ejemplo constante de lo que es el amor verdadero. ¡Las adoro y admiro mucho!".

En tanto, Martín hizo lo propio y compartió una foto con su mamá, Virginia Telich: "Feliz dia a la mejor mamá del mundo y la más extrema. Te amo con toda mi alma. Gracias por ser la mejor mamá que Dios me pudo dar".