Ya inició la cuenta regresiva para que Zuria Vega y Alberto Guerra tengan entre sus brazos a Luka, su segundo bebé. La pareja está lista para recibir a la cigüeña en los próximos días y, a diferencia de muchas mamás, Zuria reveló que se siente de lo más calmada.

La actriz mexicana mantiene a sus seguidores en Instagram informados de cada detalle de su embarazo. Fue justo en su perfil en donde explicó cómo vive los últimos días de su dulce espera. Junto a una foto en la que se nota lo avanzado de su embarazo, la actriz escribió: "Ya casi se me va mi panza que, en estos momentos siento que no extrañaré, pero yo sé que sí".

En su publicación, además de contar la nostalgia que sentirá el día en el que se convierta en mamá por segunda ocasión, dejó ver que los días recientes no han sido del todo color de rosa en su hogar. Eso sí, en Alberto Guerra tiene el mejor apoyo para los momentos más complicados del embarazo.

"Así que un #TBT de hace algunas semanas desde el ojo de mi maridito que estos últimos días ha tenido que aguantar mi no tan buen humor", escribió con un tono de broma la futura mamá.

Con un poco más de tiempo libre en el que se recomienda descansar antes de dar a luz, Zuria Vega aprovechó para acercarse más a sus fans. Por ello es que realizó una serie de preguntas y respuestas con sus seguidores, en las que contó cómo es que se ha sentido estos días.

La actriz de Mi marido tiene más familia, contó que no tiene una fecha definida para la llegada de Luka. "No lo sé, cuando él quiera. Ya está listo y ya estamos listos. Que empiecen las apuestas. Lúa nació en la semana 39/6", escribió luego de que le preguntaran por el día en que que podría nacer su bebé.

Las diferencias entre su primer y segundo embrazo

Con la experiencia de un embarazo, Zuria puede explicar que ninguna dulce espera es igual. A la actriz le preguntaron si sentía la misma ansiedad que con Lúa o si se trataba de algo más calmado. Ella contestó: "Me siento más calmada pero mucho más cansada".

Al explicar que la familia está lista para recibir al bebé, Zuria contó que su hija Lúa duerme en la habitación de sus papás a la espera de su hermanito. "Está instalada desde hace un mes, y sí la dejamos porque es una necesidad que tiene en este momento".

Además, la guapa mexicana contó algunos de los cuidados que tiene durante el embarazo para lucir radiante. "Me cuido mucho la piel, siempre (uso) bloqueador, casi no me maquillo, siempre me lavo la cara antes de dormir y me pongo mis cremas", dijo sobre su rutina de belleza. Zuria explicó que el embarazo le sacó algunas manchas pequeñas que logró quitar con hydrofaciales.

En cuando a las estrías que puedan aparecer en el embarazo, Zuria no tiene mucha experiencia pues no ha pasado por ello. Sin embargo recomendó a las futuras mamás que tienen este problema que hidraten la piel con aceite de coco o de almendra.