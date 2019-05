Roselyn Sánchez y Eva Longoria se reunieron para sostener una amena conversación en la edición de mayo/junio de HOLA! USA. Las actrices hablaron sobre su vida, su carrera y por supuesto, su familia. Para la portada de esta edición, Roselyn aparece posando con su esposo, el productor Eric Winter, así como los dos hijos de ambos, Sebella, de 7 años, y Dylan, de tan solo 18 meses. Eva, quien fue nuestra editora invitada, charló con su gran amiga sobre la forma en la que encuentra un equilibrio entre su carrera y su rol de madre y esposa.

Roselyn Sánchez en la portada de HOLA! USA con su familia

En la amena charla, la actriz de Gran Hotel admitió que, tanto ella como su esposo, detestan la idea de tener que dejar a sus hijos por el trabajo. En lo que se refiere a tratar de hacer un balance en su hogar, la artista puertorriqueña dijo que a veces sentía culpa por irse a trabajar. “Sí, padezco de mommy guilt”, confesó a Eva. "Como cuando Sebella tiene una función especial en la escuela y no estoy disponible porque tengo que trabajar, y pienso: ‘¿Estaré cometiendo un error?’. Porque no quiero que cuando sea una adolescente, me diga: ‘Nunca estuviste ahí para mí’. Así que me propongo estar en las cosas importantes".

En lo que se refiere a su relación, la autora de Sebi and the Land of Cha Cha indicó que siempre hay una comunicación directa y clara entre madre e hija. "Yo hablo con ella y le digo: ‘Seby, quiero darte la mejor educación posible, me encanta trabajar, pero trabajo duro para ti’”, indicó. “Trato de hablar con ella para que entienda. Es muy inteligente, pero muy pequeña".

La actriz de Grand Hotel habló de su vida como mamá y actriz con su mejor amiga, Eva Longoria

Como madre de dos niños, Roselyn admite que atrás quedaron esos días en los uno trataba de ser un padre perfecto. “Con Sebella todo tenía que ser perfecto, y desinfectábamos todo”, mencionó a Eva, quien se estrenó como mamá en junio del año pasado. “Pero después del segundo (hijo) es como: ‘Amiguito, vas a estar bien’”.

No te pierdas la entrevista de Roselyn y Eva en la nueva edición de HOLA! USA, la cual está disponible para suscriptores a partir del 6 de mayo y en los quioscos, el 17 de mayo.