¡EXCLUSIVA! Don Felipe Muñiz, padre de Marc Anthony: “Todo lo que tengo y mi felicidad se la debo a Marc”

En una entrevista exclusiva, Hola! USA conversó con el padre de Marc Anthony, don Felipe Muñiz, quien nos habló acerca de los incontables motivos que tiene para sentirse más que orgulloso de su hijo.

Y es que, es sabido que el intérprete de Parecen Viernes es una persona entregada en cuerpo y alma a su familia. Como muestra de ello, Don Felipe nos reveló que se acaba de mudar a un cómodo apartamento en South Beach, Florida, regalo de su talentoso hijo.

Asimismo, nos habló de la relación que lleva con sus nietos, sobre los gustos de su famoso hijo, la sana competencia que tienen por llevar la delantera en procrear hijos (ambos han traído cinco al mundo) y del corte de su legendaria melena que conservó por casi 30 años, la cual Marc ha enmarcado a manera de recuerdo.

Hola! USA: ¿Cómo se siente al saber que su hijo sigue triunfando en la música?

Don Felipe Muñiz: Me siento bien feliz, orgulloso y me gustaría que existieran más cantantes que siguieran el camino de él también. Que no se apaguen y que sigan adelante. Siento que tal vez muchos se cansan o algo, pero Marc es incansable. No se cansa de trabajar y nunca va para atrás. Como dicen en Puerto Rico : “para atrás, ni para coger impulso”.

¿Ve a sus nietos muy seguido, cómo se lleva con todos ellos?

Mientras vivía en Orlando, era muy rara la vez que los veía. Ahora, que ya me mudé para Miami, estoy en South Beach cerquita de Marc y por eso lo veo cada rato.

¿Hace cuánto tiempo se mudó?

Recién hace unos meses, me mudé a un departamento. Me mudé para estar precisamente más cerca de mi hijo y mi hija Yolanda, que trabaja con él ahora, y para ver a mis nietos. A veces los veo a todos juntos y me pone muy feliz.

¿Y ese departamento fue un regalo de Marc?

¡Claro que sí! Todo lo que yo tengo es un regalo de Marc, absolutamente todo. Si no fuera por mi hijo no tendría todo lo que tengo. Es más, el regalo mío para Marc fue que soy su progenitor (risas). Dios me dio ese privilegio y es por eso que todo lo que yo tengo, toda mi felicidad se la debo a Marc.

¿Cómo describiría a Marc como padre?

Es el mejor padre del mundo, porque es un excelente hijo. Marc es una persona que lo entrega absolutamente todo por su familia. No terminaría si le nombro todas las cosas buenas que tiene mi hijo. Sus cinco hijos son una maravilla y pues, !ya me igualó! No sé si me quiera superar, pero él, al igual que yo, ha procreado a cinco hijos. A mí me falleció una hija de cáncer cuando estaba chiquita, de nueve años, es por eso que Marc tiene una fundación en nombre de ella.

¿Cree que Marc se anime a buscar el ‘desempate’ y vaya por un sexto hijo?

No lo sé, es muy posible porque Marc aún está joven. Lo cierto es que yo, ya no lo puedo superar (risas).

¿Cree que finalmente Marc se anime a llevar una vida de casado?

No creo. Marc está disfrutando la vida. Me parece que las mujeres son el regalo más lindo que Dios le ha hecho a los hombres y él una vez dijo en una entrevista que era “un romántico empedernido”, así que salió a mí, porque también soy un romántico empedernido (risas).

¿Cómo se encuentra usted de salud?

Estoy muy bien. Voy para 84 años y Dios nos ha dado a toda la familia la dicha de llegar a una edad bien avanzada. Nunca nos enfermamos ni vamos al hospital. Me siento muy feliz, saludable y alegre.

¿A quién ha salido Marc tan delgado?

Déjeme decirle algo, mi familia completa es delgada. Mi mamá, mi papá, mis hijos, mis tíos, mis nietos, ¡todos! Ahora me he convertido en el heavy weight de la familia porque estoy en 125 libras, pero siempre fui delgadito como Marc. La gente habla y se entretiene hablando mal de Marc y dicen que es flaquito porque tiene vicios, no es cierto. Es algo que está en la familia.

¿A quién de los hijos de Marc le ve madera para ser cantante?

Los dos de Dayanara. Ellos empezaron a ir a la escuela de música y me mandaron un CD con un video de ellos bien bonito. El grande (Cristian) tocaba la guitarra y cantaba y el pequeñito (Ryan) tocaba la batería, pero creo que ya no siguieron en la música.

¿Y los hijos de JLo?

Hasta la fecha no me han dado indicio de que están tratando en la música. No les hago preguntas porque no quiero que los muchachos se sientan obligados. Si lo quieren hacer bien y si no, pues que hagan lo que ellos deseen.

¿Usted se sigue dedicando a componer música?

Me estoy retirando de la música porque a la edad mía ya quiero descansar. Tenía una melena grande y la gente me reconocía por eso y hace un mes me la corté por completo. Lo hice a manera de mi retiro. Solo quiero seguir componiendo.

¿Por cuánto tiempo llevó el cabello largo?

¡Wow! Desde que Marc empezó a cantar, así que han sido casi 30 años. Estoy ahora peladito, como Marc.

¿Qué le ha dicho Marc de su cambio?

Marc me pidió la cola, fui a Puerto Rico, lo enmarcamos y se lo llevó. Lo tiene en su oficina, con una placa bien bonita a manera de recuerdo.