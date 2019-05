Las fotos del pasado que demuestran que la hija de Lili Estefan no ha cambiado nada

La hija menor de Lili Estefan, Lina Luaces, es poseedora de una belleza muy particular que hace que todos la volteen a ver. Sus rasgos y su mirada penetrante la han convertido en una jovencita muy atractiva que ha conquistado muchos corazones que a diario le declaran su amor en sus redes sociales. Claramente su increíble físico lo ha heredado de su hermosa madre y la jovencita ha sabido sacarle partido.

Aunque ahora luce como toda una mujer, Lina he demostrado que su lindo rostro no ha cambiado mucho desde que era una niña. En los últimos días, ha compartido algunas fotos de su infancia en la que se le puede ver en varias etapas de su vida. Lo curioso de estas imágenes, es que en todas es muy fácil identificarla, pues su hermosura es tal, que no pasa desapercibida. Además, se puede apreciar que la jovencita posee casi el mismo rostro que cuando era niña, solo que sin maquillaje y sin los cambios que ha experimentado debido a su desarrollo.

Debajo de una de las publicaciones que hizo con sus fotos del pasado, Lili Estefan no perdió la oportunidad de comentarlas y de forma muy nostálgica escribió: “Estas fotos me han hecho llorar. ¿Quién les dio permiso de crecer? Eres hermosa”, comentó la presentadora. Además de la respuesta de Lili, otros seguidores también firmaron su publicación, haciéndole notar que su belleza infantil sigue casi intacta hasta ahora.

Siendo tan bella, era lógico que Lina Luaces no optara por convertirse en modelo, tal y como lo hacía su madre al inicio de su carrera, cuando incluso trabajo como modelo de uno de los programas de Don Francisco. Ahora lo jovencita de apenas 16 años ya comienza a dar sus primeros pasos en una pasarela y ha trabajado con renombrados diseñadores como la dominicana Giannina Azar, quien entre sus clientas más asiduas tiene a celebridades de la talla de Thalía y Britney Spears.

Las piernas: un sello de familia

Además de su bello rostro, Lina se ha hecho famosa en el mundo de la moda por sus torneadas e infinitas piernas, las cuales la han hecho destacar de entre otras modelos y que sin duda alguna también heredó de su madre, a quien incluso le han dicho que tiene ‘las piernas del millón’.

Pero ese apodo no se lo ganó solo por la espectacularidad de sus extremidades, sino porque en efecto, hace años ¡Lili tuvo las piernas aseguradas! En 2016, reveló en una entrevista con Ismael Cala, que, cuando aún estaba casada con su esposo, este contrató con una empresa especializada un seguro para sus extremidades inferiores, el cual según ella era sumamente caro. De acuerdo con Univision, la conductora las tenía aseguradas por un millón de dólares… Desde entonces, las piernas de la conductora son conocidas como ‘las del millón’. ¿Será que Lina siga el ejemplo de su madre y esté pensando en asegurar las suyas también?