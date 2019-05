Karol G y Anuel AA son la pareja preferida del momento en el mundo de la música urbana. Juntos y de la mano, la pareja vive enamorada en uno de sus mejores momentos. Karol G está convencida de que Cupido la flechó con el hombre correcto, pues asegura que su vida ha cambiado para bien desde que aceptó salir con él.

La cantante contó en una entrevista con Un Nuevo Día que se encuentra en un gran momento del que está muy agradecida. En la parte personal está plena y en la profesional las cosas también marchan viento en popa y, según sus declaraciones, gran parte del éxito es gracias a Anuel AA.

“Yo creo que me cambió la vida cuando me enamoré. Encontrar una persona que entienda lo que estás haciendo, que lo viva como tú, que lo comparta es genial. Además, estamos en un tour compartiendo esa felicidad que ha fortalecido la relación”, dijo contenta sobre su noviazgo.

Karol agregó que los cambios en su carrera los agradece al hombre que tanto ama. “Tenía que haber un cambio. Cualquier persona de hoy en día, incluso alguien de 60 años, va a cambiar porque la vida es un cambio constante. Yo en lo personal me sentía muy cohibida porque en un inicio me decían: ‘por ser mujer esto, por ser mujer lo otro’, y me cuidaba mucho de mis actos, lo que decía y expresaba. Ahora es como que la gente ya conoce lo loca que es Carolina, yo soy así”, agregó.

Anuel AA, tan enamorado de Karol G como ella de él

Después de varios rumores de que entre ellos había algo más que una amistad, Karol G y Anuel AA confirmaron que salían juntos. Desde entonces la pareja hace públicas sus muestras de cariño y sus seguidores no podrían estar más contentos.

Enmanuel Gazmey Santiago, nombre real del puertorriqueño, es todo un caballero y muy detallista con Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G. Días atrás, la florista latina, Erika Mejía, reveló que Anuel suele enviarle muchos arreglos a su novia.

Incluso, ella fue de gran ayuda cuando el chico intentaba conquistar a la cantante. "Él llegó buscando un obsequio para Karol, aunque no me dijo el nombre, él escogió cada detalle de esa sorpresa. Es un hombre detallista y enamorado. Karol lo tiene vuelto loco”, contó a Telemundo la florista.

"A cada rato me llama Anuel (diciendo): 'Erika necesitamos una decoración para Karol que llega mañana'", agregó la llamada Reina de la Rosas, quien aseguró que Anuel le ha regalado más de 10 mil de estas flores a Karol.

Su unión, además de inspirar el romance entre sus seguidores, también los mantiene trabajando juntos en temas y giras que los acercan cada vez más como pareja. Por ahora se encuentran ocupados con el nuevo disco de Karol, titulado Ocean. El álbum cuenta con colaboraciones de diversos cantantes como Maluma, Yandel, Nicky Jam y, por supuesto, de Anuel AA.