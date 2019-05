Alan Tacher, como sus compañeros de Despierta América, está muy contento con el reconocimiento que el matutino de Univisión recibió el fin de semana pasado. Feliz de un triunfo más para la emisión, Alan recibió el Day Time Emmy, la segunda estatuilla de este tipo que reconoce el arduo trabajo de los conductor, productores y el staff del show. A la par de esta alegría, hubo un detalle que Alan no pasó desapercibido, y es que justo el día en el que tuvo el premio en sus manos también habría sido el cumpleaños de su papá, Don Alejandro Tacher.

VER GALERÍA

Alan Tacher hizo la conexión entre ambos eventos cuando publicó un emotivo mensaje en u cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos con la estatuilla dorada en mano. "Hoy 5 de mayo... celebró 2 cosas que me llenan el alma y el corazón, inició su mensaje".

"Una que hoy gracias a ustedes, el público, ¡nos hizo ganar nuestro segundo Emmy!", explicó para después agradecer al público por su preferencia. "Gracias, gracias, gracias por siempre estar con nosotros", agregó.

Notas relacionadas:

- Alex, el hijo de Alan Tacher, está enorme y... ¡ya rebasó a su papá!

- Alan Tacher hace un viaje express para acompañar a su hija Nicole en un importante momento

Con el corazón en la mano y su padre en sus pensamientos, Alan se refirió al que habría sido su cumpleaños. "La segunda es que hoy es el cumple de mi papi que tendría 74 años y que estoy seguro que desde el cielo también nos mandó esto", escribió.

Alan, que siempre fue muy unido a su padre, le envió unas palabras al hombre que siempre admiró: "¡¡Te amo chief con toda mi alma!!", anotó resaltando el sobrenombre que el presentador tenía para su papá y con el que se refería a él con mucho amor y respeto.

VER GALERÍA

Un recuerdo que vivirá en su mente y corazón por siempre

Alan Tacher vivió el día más triste de su vida en septiembre de 2017, cuando a los72 años falleció su papá por complicaciones cardiacas. Aunque sabía que Don Alejandro estaba delicado, la partida fue repentina y Alan aún recuerda aquel día con muchas incógnitas.

"Papi... Hoy hace un año que te me fuiste, hoy hace un año que perdí una parte de mi corazón, hoy hace un año te sigo rezando y recordando en cada momento, en cada lugar, en cada instante", expresó.

"Hoy hace un año que me pregunto: '¿qué pasó? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué?' Creo que nunca lo sabré, creo que nunca lo entenderé... ¡¡Lo único que me consuela es que ese no fue un adiós sino un hasta luego!!", escribió Alan en septiembre pasado, un año después del fallecimiento de su padre.

VER GALERÍA

Don Alejandro, también padre del actor Mark Tacher y de Erik, fruto de su matrimonio con Mireya Feingold, mantuvo una excelente relación con sus hijos. Además de un gran padre, era un abuelo amoroso que disfrutó cada instante con Hannah, Nicole, Alex -de su relación con Lois Andrea Silvana- y Michlelle -fruto de su matrimonio con Cristy Bernal-, los primeros cuatro hijos del presentador. Desafortunadamente, Don Alejandro no conoció a Liam, el menor de los chicos.