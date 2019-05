Una nueva historia está por llegar a las pantallas, se trata de La Reina soy yo, producción de Univision que narra la vida de Yameli, una joven compositora que por engaños llega a prisión. La teleserie, que se estrenará el próximo 13 de mayo, tiene como protagonista a Michelle Renaud, quien está convencida de que la trama será del gusto del público, pues la historia de su personaje también está aderezada con misterio y amenizada al ritmo del reguetón. Pero, ¿quién es Michelle Renaud, la joven que promete conquistar a los televidentes?

Mexicana de nacimiento, Michelle Renaud creció en la capital del país con el sueño de convertirse en actriz. A temprana edad debutó en la telenovela Ángeles sin paraíso, y después fue parte del elenco de Rebelde, con el papel de Michelle Pineda.

Michelle tiene una trayectoria reconocida en las telenovelas, con su primer protagónico en 2014 en La sombra del pasado. Su rostro empezó a ser conocido por su trabajo, especialmente entre el público juvenil por los proyectos dirigidos a ese mercado.

Ahora Michelle está feliz de presentar La Reina soy yo, una teleserie de la que tenía sus dudas al principio, según contó a People en Español. “No quería hacerlo porque siendo mamá de un niño no me agradaba la idea de tener que estar promocionando las letras del reguetón, que suelen ser de puro sexo y de perversión”, reveló.

Sin embargo, al conocer las letras de la banda sonora y la historia detrás de la protagonista, Michelle quedó enamorada del personaje. “El día que me enseñaron las canciones y vi que eran tan buenas y me contaron la historia dije ‘tengo que hacerla’ y casi, casi di mi vida en el casting para poder quedarme”, confesó.

Para Michelle este personaje no sólo fue un reto actoral, sino un proyecto que la ayudó a crecer en su carrera. "Voy a decir una cosa que he pensado demasiado, y espero que no se escuche ni arrogante ni soberbio ni nada, pero este personaje definitivamente me hizo mejor actriz", agregó en su charla.

Una vida como madre de familia

Michelle Renaud no sólo es actriz, aunque su vida personal está al margen de su carrera profesional, no es desconocida. En mayo de 2018, Michelle contó en las páginas de ¡HOLA! México que había decidido tomar caminos separados de Josué Alvarado, su hoy exesposo y padre de su hijo Marcelo.

La separación fue en los mejores términos, lo que permite a ambos llevar una cordial relación, todo por el bien del pequeño, a quien ponen como prioridad en cada una de sus decisiones. Así, Michelle se desenvuelve como una feliz madre de familia de un niño de dos años de edad.

"Mi mejor experiencia en la vida... Sin duda ser mamá es lo mejor que me ha pasado", compartió en las redes sociales sobre su rol como mamá. "Marcelo me enseñó un amor que no había sentido jamás por nadie, un amor indestructible, un amor que me llena de retos y aprendizaje. Un amor que me hace ver la vida de colores todos los días", agregó.