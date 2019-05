La foto que originó la pregunta del millón: ¿a quién se parece Alaïa, a Adamari López o a Toni Costa?

Toni Costa acaba de hacer un llamado a la nostalgia con una fotografía de él hace algunos años, La imagen, que lo retrata durante su infancia, no sólo enterneció los corazones de sus fans, sino que abrió un debate entre los admiradores de él y su prometida, Adamari López. Al ver la expresión de un pequeño Toni, la gente notó que su hija Alaïa también tiene un gran parecido con él y no sólo con la presentadora de Un Nuevo Día. Los comparativos no se hicieron esperar y ahora la pregunta está en el aire: ¿A cuál de sus papás se parece Alaïa?

VER GALERÍA

En su foto, Toni luce muy parecido a la pequeña de cuatro años de edad. El bailarín español publicó la imagen para interactuar con sus seguidores. "Buenas noches amig@s... A ver si adivinan, ¿cuántos años tenía en esta foto?", escribió.

Tras un análisis minucioso de la vestimenta de aquella época, agregó: "Ah, y si van a empezar con la camisa y chaleco, van y le preguntan a la culpable, mi madre jejeje", anotó con muy buen humor.

Notas relacionadas:

- Toni Costa se convirtió en el estilista de Alaïa, ¡y el resultado es increíble!

- ¡Toda una romántica! Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa recibe su primer anillo de compromiso

Lo que Toni no esperaba era que la gente se fijara poco en el atuendo y notara más lo parecida que es su hija a él. Aunque el parecido es evidente, hubo quienes se inclinaron más por la opinión de que Alaïa es idéntica a su mamá.

Hace un par de meses, los orgullosos papás compartieron una foto de Adamari cuando era una niña más o menos de la edad de Alaïa. Los ojos, la sonrisa y hasta el estilo de peinado son muy parecidos a los de la puertorriqueña.

Para no quedarse con la duda, en las redes sociales se hizo un comparativo de ambas fotos con una más de Alaïa. "Hermosa familia. Peero tenemos que hacer la pregunta del millón ¿A quién se parece nuestra princesa Alaïa?", se puede leer junto a la imagen.

Las opiniones continúan divididas, aunque muchos coinciden en que la niña tiene rasgos de ambos. Lo que no se cuestiona es el carisma y la belleza de Alaïa, pues sus padres se han encargado de mostrarle al mundo a través de sus publicaciones en las redes sociales cómo es su personalidad y lo tierna que es.

VER GALERÍA

Alaïa, tan talentosa y divertida como sus papás

Más allá del parecido físico, Alaïa comparte gustos en común con sus papás. Aunque Adamari se dedicó a seguir sus sueños en el mundo de la actuación, el baile es una de sus grandes pasiones.

Fue gracias a él que conoció a su hoy prometido, pue López y Costa coincidieron en la pista del reality Mira Quién Baila, en donde surgió el chispazo que dio inicio a una bella historia de amor.

En las publicaciones de la familia, Alaïa deja ver que heredó la vena artística de sus padres, pues además de tomar clases de ballet, es una bailarina por naturaleza. Así lo demostró en un video de Toni Costa, en donde la pequeña se movía al ritmo de la música, tal como lo hizo en Mira Quién Baila All Stars, en donde su presentación junto a papá fue toda una sorpresa.