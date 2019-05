Han pasado dos años desde que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez hicieron su debut oficial como pareja sobre una alfombra roja. La primera vez que desfilaron juntos en una red carpet fue en la MET Gala de 2017, uno de los eventos más exclusivos. Esta noche, JLo y Alex han regresado, pero no solo como novios, sino como una pareja comprometida. Este año, los futuros esposos tuvieron una participación especial como miembros del comité anfitrión de la gala, cuya temática fue Camp: Notes on Fashion. La pareja se vistió para impresionar y vaya que causaron revuelo, dejando a todos impactados con su estilo.

‘¡Lo mejor para el final’, esta expresión se ajusta a la medida a la pareja, pues fueron los últimos en desfilar en la alfombra del MET

La jueza de World of Dance lució espectacular con un vistoso vestido Versace. En tanto, su prometido se dejó ver con un traje en rosa y negro con un moño negro.

Previamente, la estrella de 49 años habló acerca de su primera MET Gala y de lo bien que la pasó con su novio. “Tuvimos una noche increíble”, dijo en aquel entonces. “La pasamos muy bien. Entramos, bailamos… fue asombroso”, indicó la intérprete de Medicine. “Él es un gran bailarín. Él la pasó muy bien. Y una de las cosas que amo es que a él le guste bailar y yo amo bailar”.

JLo y A-Rod hicieron su debut como pareja en una alfombra roja en la MET Gala de 2017

Desde su debut en la red carpet, los enamorados han aparecido juntos en numerosos eventos. Este año, A-Rod acudió por primera vez a una entrega de los Premios Oscar y por supuesto, fue bien acompañado por su chica. El expelotero de los Yankees estaba de lo más emocionado por la entrega, e incluso hizo un video de cómo se preparó para la gran noche.

La pareja hizo un triunfal regreso al exclusivo evento en 2018

“No importa en que industria estés, así seas un inversionista, un abogado, un conductor de autobús, un chofer de Uber o una enfermera, no importa, siempre quieres ser el mejor. Tú quieres salir y hacer las cosas con una gran pasión”, dijo hacia la cámara que filmó cada uno de sus pasos previos a la gran noche de los Oscar. “Estar en ese lugar en los Oscar me recuerda que no importa quien seas o donde estés, siempre tienes que luchar por ser mejor cada día”, agregó.