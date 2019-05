Jacky Bracamontes volvió a sorprender a todos con una figura espectacular ¡a sólo cuatro meses de haberse convertido en mamá de mellizas! El 20 de diciembre pasado, la actriz mexicana daba la bienvenida a sus hijas Emilia y Paula, dos pequeñitas que completaron su gran familia con Martín Fuentes, en la que sus tres hijas mayores, Jackyta, Carolina y Renata, son pilares importantes en la dicha dentro de su hogar.

Si bien Jacky había dejado a todos con el ojo cuadrado a sólo un mes después de recibir a la cigüeña por su esbelta figura, esta vez no fue la excepción y se robó todas las miradas en un fin de semana en Las Vegas. De la mano de su esposo, Jackie posó para la cámara con un mini vestido entallado de color dorado que enmarcó su silueta.

Jacky completó su look con un par de sandalias a juego. Llevó el pelo suelto en ondas que caían con gracia sobre sus hombros y un maquillaje cargado en los ojos apto para la noche. Sin embargo, lo que más resaltó en su look fue la amplia sonrisa que tuvo en el evento y que quedó inmortalizada en las fotos que compartió. La pareja se divirtió a lo grande en el marco previo a la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Daniel Jacobs.

Sobre la noche, Jacky se limitó a compartir algunas fotos del evento. Junto a ellas sólo escribió "Mi date", para referirse a su esposo, con quien se la pasó muy bien en una noche de fiesta.

Jacky y su secreto para lucir increíble después del embarazo

Por la figura que presume Jacky en sus fotos, se podría pensar que pasa horas en el gimnasio; sin embargo, ella misma aseguró que no es así. Luego de impresionara a todos con lo rápido que recupero su silueta pre-mamá, la ex reina de belleza contó cuál es su verdadera rutina.

“Te voy a resumir qué es lo que yo creo: uno, tener cinco hijas, ¡no paro! Otro secreto creo que es amamantar, que a mí siempre me ha ayudado muchísimo”, dijo a Suelta la Sopa.

“De verdad no he hecho nada de ejercicio, nada porque no he cumplido la cuarentena, no me deja hacer ejercicio el doctor”, contó semanas después de convertirse en mamá por cuarta y quinta ocasión. Lo que sí aseguró es que cuida mucho su alimentación.

Jacky no es la única que ha posado con una gran sonrisa para la cámara desde diciembre pasado. La orgullosa mamá se ha encargado de mostrar al mundo lo lindas que son sus recién nacidas; así como sus tres hijas mayores que están felices de tener a dos hermanitas bebés en casa.