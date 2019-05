¿Adele lanzará un nuevo disco próximamente? Sus fans creen que sí y esta es la razón

Tras varios años alejada de los escenarios y luego de su divorcio, Adele parece estar más que lista para comenzar de nuevo y retomar su meteórica carrera musical. O al menos eso creen sus fans, quienes han interpretado el reciente mensaje que la bella artista compartió en Instagram, como una posible pista de que se encuentra en camino al lanzamiento de un nuevo álbum.

Como parte de las celebraciones de su cumpleaños número 31, la cantante compartió un poderoso mensaje con todos sus seguidores, en el que hizo referencia sobre sus vivencias en el último año y en el que al parecer desveló el nombre de su siguiente producción discográfica. “Los 30 serán un disco de drumm an drum n bass”, se lee en uno de los fragmentos de las palabras que la intérprete de Someone Like You publicó en sus redes sociales. Y es que Adele tiene una costumbre que parece le ha dado resultado, pues todos sus discos llevan por nombre la edad en la que los escribió: 19 (2008), 21 (2011) y 25 (2015), por lo que sus fans creen que su ídolo les está enviando alguna pista.

En el mismo mensaje, Adele se mostró muy sensible al hablar de sus vivencias en el último año y de cómo le ha hecho para salir adelante. “He llegado a los 31... gracias a Dios. Los 30 me han puesto a prueba pero lo he superado y estoy haciendo todo lo posible para apoyarme en todo”, dice al inicio de sus palabras, las cuales acompañó de algunas fotografías de su festejo cumpleañero.

“No importa cuánto tiempo estemos aquí, la vida es constante y complicada algunas veces. He cambiado drásticamente en los últimos dos años y aún lo estoy haciendo, y eso está bien”, continuó la ganadora del Oscar al referirse a los fuertes eventos que ha vivido en los últimos días, como la separación de su esposo Simon Konecki, con quien mantuvo una relación de siete años y con el que tuvo un hijo.

Adele continuó con su emotivo mensaje asegurando que este nuevo ciclo en su vida lo dedicará completamente para ella, invitando a sus seguidores a hacer lo mismo y a disfrutar de las cosas verdaderamente valiosas. “Los 31 van a ser grandes y los gastaré en mi. Por primera vez en una década estoy preparada para sentir el mundo a mi alrededor y para admirarlo".

Los consejos de Adele para sus fans

La intérprete de Rolling On the Deep no sólo externó su sentir en estos momentos, también se tomó el tiempo para hablarle a sus seguidores y compartir sus experiencias con ellos. Tras haber hablado de cómo fue que superó los duros momentos que vivió, la cantante compartió algunos consejos con sus fans.

“Sean buenos con ustedes mismos, solo somos humanos, vayan despacio, dejen el teléfono móvil y ríanse a carcajadas a la menor provocación. Se trata de aprender a amarte a ti mismo y yo he aprendido que solo eso es más que suficiente. Aprenderé a amarlos a todos también. Les envío un montón de besos salvajes”, finalizó.