Lili Estefan se reencuentra en Los Ángeles con su hijo Lorenzo y su hija 'adoptiva'

Es de todos sabido que Lili Estefan tiene un instinto materno muy fuerte. Lo ha demostrado en más de una ocasión y solo por poner un ejemplo, en sus redes sociales da testigo de la linda relación que mantiene con Lorenzo y Lina, sus dos guapos retoños. Sin embargo, parece que la guapa cubana no le es suficiente con dos y ha decidido ‘adoptar’ a otra guapa jovencita, hija de un amigo muy cercano y también estrella de Univision.

Se trata de Hannah, la mayor de las hijas de Alan Tacher, a quien Lili confesó querer como si fuera de ella. A través de su cuenta de Instagram la presentadora de El Gordo y la Flaca (Univision) compartió una de serie de fotografías en las que se le ve muy bien acompañada de su primogénito y de la bella hija del mexicano, disfrutando del viaje que realizó a Los Ángeles, ciudad en la que Lorenzo vive desde hace meses y en donde estudia la universidad, al igual que la joven Tacher.

“Reunidos de nuevo. A este hijo mío no saben cuánto lo extraño @lorenzo_luaces ya te vas a casita pronto pero aquí estoy en Los Ángeles aprovechando este viaje para apapacharlo. Y mi hija adoptada @hannahtacher que la quiero. Dios es bueno”, escribió Estefan debajo de las tiernas fotografías que compartió con sus seguidores.

Alan Tacher, que siempre está al pendiente de sus hijas, no se resistió y comentó la publicación de su gran amiga. “Y no invitaron”, escribió el presentador de Despierta América (Univision), a lo que Lili contestó: “Pero llegas hoy a Los Ángeles, así que hoy ya no te escapas. Ya adopté a tu hija bella”. El post de la famosa cubana ya rebasa los 39 mil likes y entre los miles de comentarios destacan los de otras celebridades como Maite Perroni, Charytin y Alexa Dellanos.

Una familia unida a pesar de la distancia

Fue en agosto de 2018, que Lili Estefan tuvo que separarse de Lorenzo, pues su primogénito tenía que partir a Los Ángeles, en donde actualmente estudia la universidad. Un momento que toda madre sabe llegará pero que sin embargo, siempre será difícil afrontarlo. En entonces, la presentadora publicó una serie de fotografías al lado de su retoño junto a un mensaje en el que confesó sentirse un poco confundida por la contrariedad de sentimientos que experimentaba. “¿Quién me entiende? Es difícil de explicar la mezcla de felicidad con tristeza que se siente. Y es que la gran pregunta es: ¿por qué crecen tan rápido?”.

Sin embargo, Lili ha encontrado la forma perfecta para mantener a su familia siempre unida a pesar de que en ocasiones se encuentran lejos. Justo los viajes como el que hicieron este fin de semana se han vuelto costumbre en la vida de los Estefan. Hace unos meses, también se reunían con sus tíos Gloria y Emilio Estefan para pasar unos días juntos en un crucero que los llevó hasta Puerto Rico.