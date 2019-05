Siempre fuerte y positiva, Dayanara Torres continúa con su lucha contra el cáncer de piel que le fue diagnosticado a principios de este año. Con una sonrisa en el rostro y rodeada del amor de sus seres queridos, la hermosa puertorriqueña enfrentó la cuarta sesión de radioterapia a la que se somete para combatir su enfermedad.

A través de un video que compartió a través de Instagram, la puertorriqueña mostró un poco de cómo se lleva a cabo su tratamiento y donde la podemos ver acompañada de su madre, algunos amigos y por primera vez de su hijo mayor, Cristian. “Contando mis bendiciones y rodeada de amor y el ¡mejor grupo de apoyo!”, escribió al inicio de un mensaje que escribió junto al video.

Dayanara continuó agradeciendo a sus amigos por estar a su lado y a sus familiares, quienes han estado detrás de ella en esta dura batalla. “(Gracias) a la Reina Madre (como le dice a su mamá) que no me suelta ni en las cuestas y a mi Cristian, que gracias a Dios hoy estuvo libre y me pudo acompañar a mi tratamiento, aguantando mi mano, ¡me dio toda la paz del mundo!”. La también actriz finalizó su mensaje, reconociendo las muestras de cariño de su público. “Siempre agradecida por sus oraciones y buenos deseos”, puntualizó.

Y es que el apoyo de los dos retoños de Dayanara, a quienes tuvo con el cantante Marc Anthony, ha sido muy importante en esta dura etapa. "Mis hijos, aunque asustados, cada vez que me ven me abrazan, me soban la cabeza. Ha sido fuerte pero juntos. Yo de todas he salido más fuerte que nunca", dijo en una entrevista con el programa Despierta América (Univision), en la que habló de su enfermedad y de su tratamiento, y en la que se mostró muy positiva respecto a su diagnóstico.

Su más grande orgullo

En medio de la difícil situación que atraviesa, las buenas noticias para Dayanara Torres no dejan de llegar. Y es que recientemente la guapa boricua compartió su emoción con todos sus seguidores pues Cristian fue admitido en las cuatro universidades en las que hizo solicitud. "¡Cómo pasa el tiempo! Visitando las cuatro universidades donde aplicó y fue aceptado", escribió la también actriz junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram.

"(Fue aceptado) en dos de ellas con beca ¡por mérito! Nada me sorprende de mi Cristian. Estoy muy orgullosa de mi chico", finalizó mostrando el gran orgullo que siente por su ‘pequeño’.