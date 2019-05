'Ya casi me alcanzas', la divertida felicitación de Chiquinquirá Delgado para su hija María Elena

La relación que mantiene Chiquinquirá Delgado con María Elena Dávila -su hija mayor-, es una de las más especiales. En sus redes sociales han dejado testigo del amor que sienten la una por la otra y no temen a demostrar su amor de madre e hija de forma pública, a pesar de que en ocasiones la expresentadora de Mira Quién Baila All Stars (Univision) suele ser muy discreta respecto a su vida privada. Sin embargo, el cumpleaños de su retoño no podía pasar desapercibido por lo que a través de su cuenta de Instagram dedicó unas simpáticas palabras a la cumpleañera.

“Ya casi me alcanzas María Elena, ¡feliz cumple! Te amo por siempre”, escribió Chiqui a su hija María Elena, quien el pasado 3 de mayo festejó su cumpleaños número 27. Debajo de la publicación de Delgado, la bella festejada correspondió el cariño mostrado por su progenitora y debajo contestó: “Te amo, ma”.

Los fans de la hermosa venezolana se deshicieron en halagos en la sección de comentarios, pues destacaron el gran parecido entre ellas. “¿Quién es quién?”, “¡Dios mío! Cuánta perfección en una solo fotografía, de verdad que son bellísimas” y “¡Qué hermosas!, de verdad no saben cuánto las admiro, son un gran ejemplo a seguir por la linda relación que tienen”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer debajo del post de Chiqui, el cual ya rebasa los 72 mil likes.

A través de Instagram Stories, María Elena compartió algunas fotos de su festejo en las que se le ve partiendo un enorme pastel de fresa con algunos de sus amigos. La también actriz también compartió un video del momento en el que su hija parte la enorme tarta.

Las lecciones que recibe de su hija

Aunque en ocasiones se muestra muy celosa de la vida privada de sus dos hijas, María Elena y Carlota, Chiquinquirá a veces habla de la relación tan cercana que mantiene con su hija mayor y cómo en la actualidad recibe algunas lecciones de su parte.

“Estoy convencida de que los hijos ¡son los mejores maestros!”, compartió la estrella de la televisión en un reciente post de Instagram. “Ella (María Elena) me ha enseñado la importancia de aceptar un ‘no’ por respuesta, de ser ‘una terca profesional’ para logar todo lo que quiere”, continuó sobre las valiosas enseñanzas que su hija de 27 años le ha dado a lo largo de su vida.