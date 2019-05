Con solo 5 años, la hija de Kim Kardashian es toda una ‘mini fashionista’… y claro, tiene de quien heredar su pasión por la moda. En su más reciente travesura, Kim sorprendió a North West con varias de sus prendas y de sus joyas preferidas. La estrella de Keeping Up With The Kardashians compartió en sus redes sociales que, después de llegar a casa, ‘atrapó’ a su hija con algunas de sus pertenencias.

La esposa de Kanye West se mostró sorprendida, pues no pensó que este día llegaría tan pronto. Estaba segura de que a su primogénita le llamarían la atención varias piezas de su clóset, ¡pero no a los 5 años! Es tal el gusto de su hija por las prendas y accesorios de diseñador, que Kim le mandó a hacer una versión mini de sus gafas de sol Caroline Lemke, pue ese es uno de los pocos accesorios que ella no está dispuesta a compartir con su hija.

A través de su cuenta de Instagram –donde tiene más de 136 millones de followers—Kim publicó una imagen en la que su hija está vestida con un look digno de un influencer. La niña, quien se estaba saboreando un helado, aparece con un top con estampado de serpiente y un par de shorts de mezclilla. Como accesorios, además de los lentes colección, North llevaba unos maxi aretes en color menta, además de un tremendo brazalete. En cuanto a su peinado, la primogénita de Kim llevó su melena oscura en unas boxer braids (trenzas de boxeadora).

La socialité quedó tan impresionada por el outfit de su hija, que lo compartió en redes y lo acompañó con la siguiente descripción. “Nunca pensé que el amor de mi hija por mi ropa y mis joyas llegara tan pronto. Puedo estar trabajando todo el día y llegar a casa y encontrar a North vestida con mis cosas”, escribió la socialité. “Amo muchísimo a mi Northie fashionista”.

También adora los tacones

Como cualquier niña, a North West poco a poco le empiezan a llamar las cosas de mamá. Últimamente la niña ha demostrado un gran interés por los zapatos de su mamá, al punto de ir a su guardarropa y 'hurtarlos'. Recientemente. Kim compartió con sus seguidores uno de las rabietas de su hija, quien estaba al borde de las lágrimas luego de que su mamá la sorprendiera usando unas botas de pitón rosadas que eran suyas.

Con una gracia singular, la niña se puso las botas y parecía decidida a usarlas todo el día, pero su mamá se lo prohibió y el berrinche quedó documentado en una serie de fotos que Kim compartió. Aunque North estaba 'destrozada' por no poder usar el calzado de su mamá, los fans de Kim se mostraron entre conmovidos y divertidos, pues la socialité mostró que su hija era toda una shoe addict.