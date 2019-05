De peli-negra a rubia: La transformación de Clarissa Molina que ha impactado a todos

El poder atreverse a hacer cosas diferentes es un don que todos no tienen y menos cuando se trata de arriesgarse a cambiar de look, ya que a muchos este tipo de cambios no les asienta bien. Clarissa Molina es de esas personas que posee esa estrella y que hacen gala de sus capacidades camaleónicas por todo lo alto, porque ¡siempre luce bien!

La co-presentadora de El Gordo y La Flaca ha dejado a muchos boquiabiertos porque ahora se ha convertido en una rubia. Así es, Clarissa decidió reinvertirse en el plano físico y ha dejado atrás a la peli-negra que vivía en ella para agregar una cuota de sensualidad más a su aspecto con uno de los colores de cabello que más llaman la atención como lo es el rubio.

Y es que por medio de sus redes sociales, la protagonista de Qué León dejó saber a sus más 2 millones seguidores que tomó la decisión de convertirse en toda una rubia peligrosa. “Les presento a la nueva Clarissa Molina más rubia que nunca, ¿qué les parece?, comentó.

La seductora fotografía causó un tsunami de comentarios entre su legión de fans, quienes no dudaron en adornar con piropos la cascada de comentarios a su favor. “Hermosa, te ves bellísima”, escribió uno. “Dominicana hermosa”, exclamaba otro. Sin embargo, y como es muy normal, uno que otro de sus más acérrimos followers desaprobaron el intrépido cambio de Clarissa: “Tú eres bella, pero ese color no te queda tan bien. Igual te amo”, expresó aisladamente alguno.

Lo cierto es que el proceso le tomó a la reina de Nuestra Belleza Latina alrededor de ¡10 horas! Tal como lo dejó saber con un video en su cuenta de YouTube, en el que comparte paso a paso su nueva faceta como rubia. “Miren todo lo que pasé para llegar aquí en mi canal de YouTube”, rezaba el final de su leyenda junto a la foto que ya tiene más de 45 mil aprobaciones en Instagram.

EL MOTIVO DE SU CAMBIO DE LOOK

Tal como lo explicó, la rubia que ahora habita en ella nació porque se está preparando para la segunda parte de la película que protagonizó junto al cantante Ozuna, Qué León, la cual está próxima a grabarse muy pronto.

“El personaje de Nicole León en la segunda parte de la película tiene que ser algo totalmente diferente porque ha pasado el tiempo, es una mujer más madura, tiene que verse diferente”, aclaró entre nervios.

Dentro de lo anecdótico del video, Clarissa señaló que su propia madre le estaba escribiendo durante su cambio a rubia, casi suplicándole que se quede con su color de cabello. “Mi mamá me está escribiendo porque ella quiere que no me cambie de color, ella tiene que entender que es por el trabajo”, sostuvo.

Al final, la experiencia fue positiva y a pesar de las inseguridades que sentía al comienzo, todo le salió de las mil maravillas y ahora hace gala de pertenecer al tan laureando club de las rubias.