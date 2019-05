Jennifer López revela la verdad de una famosa escena que marcó su carrera

Con una carrera profesional de más de 30 años, Jennifer Lopez es una de las artistas más destacadas en la industria del entretenimiento en Hollywood. Su experiencia se remita a películas como Made in Manhattan, Selena, The Wedding Planner, Shall We Dance, entre otras.

En todas ellas, nos ha regalado personajes entrañables y maravillosos, pero hay una en particular que la prometida de Alex Rodriguez recuerda de manera muy peculiar. Se trata de la película Monster-in-Law (2006), en la cual compartió roles con la experimentada actriz Jane Fonda.

VER GALERÍA

En aquel filme, Jennifer Lopez inmortalizaría una escena junto a Jane Fonda que en su momento dio muchos de qué hablar debido al intercambio de cachetadas que ambas se propinan con un realismo que traspasó las pantallas. Y es que recientemente, la intérprete de Dinero compartió un video muy gracioso en su cuenta de YouTube titulado: “La historia nunca antes contada de cómo casi dejo ciega a Jane Fonda”.

“Siempre hay una o dos escenas que son las que más destacan y la gente siempre te pregunta por ella una infinidad de veces y cuando vas a promocionar la película, hablas de ellas pero nunca de manera tan profunda”, dice sonriente.

Trabajar con Jane Fonda fue uno de los mejores momentos de mi carrera, porque ella es una mujer poderosa, con una presencia muy fuerte [..] y luego continúa: durante esta escena, ella y yo estamos discutiendo… acto seguido, la estrella de origen puertorriqueño pasa a describir los momentos que vivió grabando esa icónico parte de la película.

“¡Jesús!-exclama mientras ve el video. Y continúa: “ella (Fonda) estaba realmente metida en la escena y yo también, entonces le pegué en el ojo por equivocación… ¡ahí, ouch! exclamó en carcajadas JLo.

Lopez recuerda que antes de ejecutar la escena, ambas habían acordado en golpearse hasta que la parte quede bien hecha; pero, evidentemente fueron presa de la emoción y aunque la escena se logró de manera genial, los resultados al final fueron algo desastrosos.

Más notas como esta:

-Jennifer Lopez reveló quién fue su amor de la infancia y ¡era del Bronx!

-Jennifer Lopez en la entrevusta más difícil: sus hijos le preguntaron ¡de todo!

“Recuerdo que al final, Jane tenía una marca de sangre en la esquina de su ojo. Mi uña fue directo a su ojo. Lo mejor de todo es que ella estuvo como si nada hubiese pasado y le importó muy poco. Me decía que la golpeara y así lo hice. Ella también me golpeó”, relató en carcajadas.

El video también fue compartido en su cuenta de Instagram y ya tiene más de 4 millones de vistas y superó los 7 mil comentarios compartidos con sus más de 92 millones de seguidores. Sencillamente increíble. La capacidad mediática que posee JLo es definitivamente ¡insuperable!

VER GALERÍA

Y es que mucho se había hablado de esa emblemática película que marcó la vida profesional de la también cantante de 49 años, pero nunca desde el punto de vista de sus protagonistas, en este caso de ella.

ES LA REINA DE LAS REDES

Definitivamente, Jennifer Lopez acapara la atención con cualquier cosa que tenga que ver con ella, es por ello que tiene acostumbrado a sus seguidores a compartir lo mejor de su vida diaria con ellos. Hace unos días, la ex de Marc Anthony compartió un singular video en el que mantiene una divertida entrevista con sus hijos Emma y Max, productos de su relación con el salsero mencionado. Sus pequeños la pusieron en aprietos al preguntarle cosas referentes a su infancia, su familia y hasta le hicieron confesar el nombre del primer chico del que se enamoró, el cual por obvias razones, no fue difundido.