Todo sobre Becky G tiene que ver con el empoderamiento femenino. La cantante de 22 años llegó a los Billboard Music Awards luciendo un fabuloso vestido plateado. Aparte de deslumbrar con su belleza en la alfombra roja, Becky habló sobre los cantantes latinos en la industria. Este año, los artistas latinos tuvieron más protagonismo en la premiación como por ejemplo el dueto de Maluma y Madonna. Pero lo más importante es resaltar el movimiento femenino, el cual Becky dice que es increíblemente empoderador.

"Existe un increíble estímulo, un movimiento de poder femenino que está sucediendo", dijo a Billboard en la alfombra roja. "También creo que dentro de la industria, existen tantas mujeres que quieren colaborar entre sí, pero nunca han sentido realmente el apoyo de la industria, de la prensa o de la audiencia, para decirles que si pueden. Creo que estamos rompiendo esas barreras ahora". Una de esa artistas femeninas con las que ha trabajado Becky G es la cantante brazilera Anitta. Ambas tienen una nueva canción llamado Banana. "Anitta es sencillamente increíble", exclamó y aclaró que ambas tienen planeada una gira por América Latina.

MORE: The complete list of winners at the 2019 Billboard Music Awards

Además de hablar sobre las mujeres de la industria, la joven cantante recordó la ilustre carrera que ha tenido a tan temprana edad. "Las increíbles oportunidades que tuve en el pasado para colaborar con tantos artista increíbles me enorgullece mucho. Me siento muy inspirada para el próximo capítulo de mi carrera. Es impresioanante", declaró.

La cantante de tan solo 22 años habló sobre su colaboración musical con otra artista Latinx, Anitta

Su último tema, Next to you, llegó al top 40 en la radio. Un logro que ella describe como "muy loco", porque esta teniendo reconocimiento tanto en el mercado español y como en el de inglés. "He estado gozando de mi carrera en el mercado latino por un par años, pero escuchar mi canción en el top 40 de la radio por primera vez fue una locura. Ese fue un momento en el que me sentí completa", afirmó.