Danielle Jonas, Sophie Turner y Priyanka Chopra ¡son las fans #1 de los Jonas Brothers!

Tuvieron que pasar seis años para volver a ver juntos a los Jonas Brothers. A mediados de febrero se anunció su regreso a los escenarios y para esta ocasión tan especial, los hermanos originarios de Nueva Jersey eligieron los Billboard Music Awards 2019. Pero en este triunfal regreso, los Jonas no regresaron solos, sino que lo hicieron bien acompañados por las mujeres de su vida. Kevin, Joe y Nick Jonas están de vuelta junto con sus respectivas parejas, Danielle Jonas, Sophie Turner y Priyanka Chopra.

Sí, los Jonas Brothers ya no son más aquellos adolescentes, sino que ahora han regresado a los BMA’s como todos unos chicos maduros, cumpliendo el sueño de sus millones de fans, quienes se quedaron con el corazón roto cuando anunciaron su separación en 2013.

Sobre la alfombra roja, desfilaron con sus hermosas chicas; Kevin llegó del brazo de la hermosa Danielle, con quien tiene dos hijas, Alena y Valentina. Mientras que Joe hizo lo propio con la actriz Sophie Turner, con quien está comprometido y próximo a casarse. En tanto, Nick Jonas, quien tiene tan solo cinco meses de casado, acudió a la entrega con su bellísima esposa, la actriz Priyanka Chopra.

En la red carpet, las chicas posaron con su mejor sonrisa, luciendo bellísimas. Danielle eligió un vestido de lentejuelas oscuras con una gran abertura en la falda. En tanto, Sophie –quien da vida a Ayra Stark en Game of Thrones— fue una de las más sofisticadas con un jumpsuit estampado de Louis Vuitton. Para finalizar este trío de 'Chicas Jonas', Priyanka cerró con broche de oro con un modelo de bridal inspiration de Zuhair Murad.

Tras algunos números musicales, al fin llegó el momento que miles de espectadores –así como las mujeres de los Jonas Brothers—estaban esperando: su aparición en el escenario del MGM Grand Garden Arena. Kevin, Joe y Nick interpretaron Jelaous, Cake by The Ocean y su más reciente sencillo, Sucker. Desde las primeras filas, sus orgullosas chicas los veían con admiración y no dejaban de corear ni de bailar ninguna de las canciones, dejando ver que son sus fans #1.

Uno de los momentos más increíbles de su número musical fue cuando bajaron del escenario para pasar entre las primeras filas y ¡sorpresa! Nick se encontró entre los espectadores a su amada Priyanka y le dio un tierno beso.

Sus incondicionales

A principios de marzo se dio a conocer el regreso de los Jonas Brothers y a todos sorprendió el video musical de Sucker, pues en el aparecían rostros familiares para todos. Además de los famosos hermanos, Danielle Jonas, Sophie Turner y Priyanka Chopra protagonizan el increíble video. ¡Esto sí que fue una gran sorpresa para todos! Obviamente, el material se ha convertido en todo un éxito y lleva millones de visitas.