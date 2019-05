ALEJANDRA ESPINOZA HABLA ABIERTAMENTE SOBRE SUS CAMBIOS FÍSICOS

Alejandra Espinoza es una de los rostros más queridos de la televisión hispana en Estados Unidos y con la sinceridad que la caracteriza, compartió con todos sus seguidores una experiencia que vivió luego de coronarse como la primera reina en Nuestra Belleza Latina en 2007.

Por medio de su canal de YouTube, el talento de Univision abrió su corazón y de manera muy natural explicó cómo sus inseguridades la orillaron a tomar la decisión de someterse a dos cirugías para reducir el tamaño de sus senos.

Y es que debido a un fuerte complejo que la perseguía, Alejandra detalló que se sentía muy incómoda con los atributos que le tocó venir a este mundo y así lo explicó: “ A los 16 años empecé a desarrollarme de adelante y no estaba muy contenta al respecto. Y eso fue algo muy personal porque todas mis hermanas son de bubis grandes y a todas les encanta y a mí nunca me gustaron”, recalcó.

A manera de confesión, "Ale" explicó que sus atributos físicos le hacían sentir muy incómoda y que no lograba sentirse a gusto con la ropa que se ponía, al punto que psicológicamente estaba mermada por el sentimiento constante de vacilación que, a juicio de ella, opacaba su vestir. “Siempre andaba como que en camiseta, no me gustaba como que enseñarlas mucho, no me podía poner mucha ropa que quería”, expresó en su canal de YouTube.

La guapa modelo de 32 años aseguró que a pesar de ser muy atleta desde pequeña y su gran fascinación por las actividades físicas, sentía que sus senos no iban proporcionalmente equiparados a su contextura delgada ni tampoco a su liviano gusto por el fútbol, el cual practicaba con frecuencia durante sus años escolares.

“Siempre he sido superatleta, a mí siempre me ha gustado hacer ejercicio, jugaba soccer cuando estaba en la escuela. Y eso era un limitante. No es que era un limitante pero, ya saben cómo son las bubis, entonces el punto es que nunca me gustaron, nunca me sentí cómoda”, reflexionó.

Entonces, fue cuando aquel complejo la terminó de rebasar durante su participación en NBL ya que, como afirma ella, cada sesión de fotos se convertía en un martirio y no le permitían disfrutar del todo el maravilloso evento que la llevó a la fama: “No me sentía cómoda y fue cuando me fui a Nuestra Belleza Baja California que para hacer unas fotografías te miden un montón de vestidos, ninguno me quedaba, todos los vestidos que me probaban eran los más feos porque tenían que ser como agarrados de acá arriba porque mis bubis no daban para más”, comentó Espinoza.

EL PRECIO DE LA BELLEZA

Alejandra Espinoza siempre ha manifestado que sus orígenes fueron muy humildes y la carencia económica golpeaba duro a su familia cuando era pequeña. Es por ello que, como ella lo afirma en el video, le costó mucho lograr reunir el dinero para someterse a la operación, que se llevó a cabo luego de ganar el reality de Univision.

“En cuanto empecé a ganar un poquito más y junté el dinero me operé. Es bien cara la cirugía porque mi cirugía no fue de poner implantes y ahí vas, mi cirugía era una cirugía reconstructiva, o sea, que había que cortar, había que hacer un desastre, expresó.Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaba y quedó insatisfecha con el resultado, por lo que se vio en la necesidad de volver al quirófano por segunda vez. “Me volvieron a operar y el doctor me las quitó ahora sí. Me sacó todo los que pudo. El implante más pequeño del universo lo tenía yo”, afirmó. También reveló que la operación fue costosa y pagó alrededor de unos 12 mil dólares. Finalmente, luego de esta travesía por “reducir su belleza”, Alejandra ha logrado mucha seguridad en sí misma.