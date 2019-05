Bien dicen que el amor es una de las cosas más difíciles de ocultar, y como prueba de ello tenemos a Lucero, quien a 7 años de haber comenzado su noviazgo con el empresario Michel Kuri, sigue tan enamorada como el primer día. En una rueda de prensa, con motivo del lanzamiento de su álbum digital Brasileira en vivo, la intérprete de 49 años habló sobre el lindo romance que mantiene con el hombre de negocios.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre su situación amorosa, la cantante respondió que se sentía más plena que nunca a su lado. “Me trata muy bonito, es un hombre maravilloso en todos los aspectos y estoy muy enamorada”, indicó. Además de eso, también agregó cuáles son los elementos clave en su relación. “Estamos muy felices viviendo una etapa maravillosa de nuestras vidas, compartiendo momentos muy especiales con mucha madurez, estabilidad, armonía e ilusión y eso nos mantiene juntos".

Por lo que deja ver, la también actriz no podría pedir nada más en esta etapa de su vida, ya que sus últimos discos han sido todo un éxito y ni hablar de su línea de zapatos, que también va ‘viento en popa’. Muchos se preguntan si Lucero pasaría nuevamente por el altar, pues al verla tan feliz podría pensarse que está entre sus planes, pero lo creas o no, en más de una ocasión se ha referido al tema y ha manifestado que no es su deseo.

“No queremos casarnos, estamos muy contentos así, de novios. Vivimos cada quien en su casa y yo creo que es muy padre, después de haber tenido un matrimonio, porque yo sí soy partidaria del matrimonio”, explicó Lucero en una entrevista concedida el año pasado a la periodista Adela Micha.

La sana y cordial relación que tiene con su ex

A pesar de que la pareja puso fin a su relación hace más de 8 años, siempre estarán unidos por sus hijos, Manuelito, de 17 años, y Lucerito, de 14. Ante las cámaras de El Gordo y la Flaca (Univision), la también actriz de telenovelas habló así del padre desus hijos. “Un divorcio es un fracaso, es algo que sucede que no es como tú hubieras soñado. Se llevó a cabo nuestro divorcio y somos muy buenos amigos, somos socios, papás de nuestros hijos”.

Y aunque cada uno ya rehízo su vida y tomó caminos diferentes, procuran velar por el bien de los chicos quienes están en plena adolescencia. “Somos gente que nos respetamos, que nos admiramos, que nos queremos y que nos guardamos mucho cariño y agradecimiento, entonces no hay pelea”.