Geraldine Bazán: “Primero están mis hijas, después el trabajo”

La actriz Geraldine Bazán asegura que, por ahora, solo tiene tiempo para estar junto a sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda ya que ellas consumen la mayor parte de su tiempo. En una entrevista con HOLA! USA, la bella mexicana confesó que, desde que se convirtió en mamá, la vida le ha cambiado completamente.

Loading the player...

“Cambian tus prioridades, dejas el egoísmo natural que tenemos todos los seres humanos y, ahora, mi vida gira alrededor de su bienestar”, comentó ella.

Bazán será una de las invitadas de “Por ellas”, el programa especial que Univision ha preparado con motivo del día de las madres y que emitirá este sábado, a partir de las 8pm (hora del Este), en todo Estados Unidos.

Explica que es una mamá normal: “cariñosa, amorosa, comprensible, pero también regañona y que pone límites”.

En su opinión, es importante que los niños, “cuando están creciendo, tengan la comprensión y el amor de sus padres”, algo por lo que ha luchado desde que nacieron sus bebés.

Desde que sus dos pequeñas llegaron a este mundo, la vida de la mexicana dio un giro de 180 grados. Según ella, ahora define los proyectos profesionales teniendo en cuenta el tiempo que puede pasar con sus hijas y trata de compaginar al máximo su vida personal y profesional.

“Ahora trato de no hacer un proyecto tras otro y trato de ser más selectiva con los tiempos para que pueda estar también dedicada a ellas”, agregó.

En el plano sentimental, la ex mujer de Gabriel Soto no comentó nada sobre si tiene o no pareja, aunque subrayó que ella siempre está rodeada del amor de sus hijas y del resto de su familia.

Por eso, lo único que le pide a la vida es que la siga “bendiciendo con salud”. “Es lo que le pido a Santa, lo que le pido a los Reyes Magos, son mis 12 deseos de las uvas… Creo que con salud uno es capaz de poder tener y hacer lo que uno se imagine”, apostilló.

En cuanto a sus proyectos profesionales, Geraldine Bazán confirmó que, por primera vez, producirá una serie juvenil que aún está en fase de desarrollo y que se distribuirá a través de las plataformas digitales. Además, también adelantó que está preparando una nueva película que podrá verse a finales de este año.