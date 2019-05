¡Sorpresa! Salma Hayek recibe la visita más especial en el set de su próxima película

La llama del amor no se ha apagado en el matrimonio de Salma Hayek y François-Henri Pinault, y eso nos ha quedado más que demostrado, pues en sus redes sociales, la actriz suele compartir las muestras de amor más lindas que recibe por parte del empresario francés. En esta ocasión, la mexicana de 52 años fue sorprendida por su esposo ¡en su lugar de trabajo! Salma se encuentra inmersa en la filmación de The Hitman's Wife's Bodyguard, y en uno de esos breves descansos que tiene en el rodaje ¡su marido se reunió con ella!

A través de su perfil de Instagram, la artista –quien tiene más de 9 millones de seguidores –compartió una foto en la que aparece caracterizada de su personaje con una peluca rubia y un ceñido traje negro de cuero. La actriz de 52 años se deja ver abarzando de una forma muy cariñosa al padre de su hija, mientras que él luce encantado por este gesto, sonriendo a la cámara y por supuesto, rodeando con su brazo la diminuta cintura de su bellísima esposa.

Salma acompañó la bonita postal con una divertida descripción, en la que hace referencia a su verdadero esposo y no el de ficción, pues en la película en la que actualmente trabaja, interpreta a Sonia, la esposa del temido Darius Kincaid, interpretado por el actor Samuel L. Jackson. “¡Me encanta cuando mi verdadero esposo me visita en la oficina! #hitmansbodyguard2 #lifeonset #husband”, escribió la actriz junto a la foto, la cual tiene más de 129 mil likes.

Mientras algunos fans de Salma comentaban lo enamorados que se veían, otros más destacaban un elemento ausente de la fotografía… ¡el pie derecho de la actriz! Los seguidores de la protagonista de Beatriz At Dinner notaron ese detalle en la imagen… Mientras unos aseguraban que la imagen había sido retocada, otros más indicaban que el pie de la actriz estaba flexionado y colocado detrás de la pierna de su esposo.

Una historia de amor como ninguna

En una entrevista con la publicación Town and Country, Salma abrió su corazón como nunca y habló acerca de su relación con el magnate francés, quien la hace sentir como ‘en la luna’. “(Pinault) es el mejor esposo de todo el mundo”, dijo a la revista. “Puedo ser quien soy cuando estoy con él, y no siento que alguien me esté tratando de limitar”.

¿Cómo se dio su romance? Es un secreto que los dos guardan celosamente. “No te diré como nos conocimos. Es una historia romántica e increíble, pero es mía. No quiero vulgarizarla convirtiéndola en una anécdota para hacerme la interesante”.

En 2009, Salma y François se casaron y la mexicana asegura que para algunos fue una gran sorpresa. “Muchas personas están en shock de que yo me haya casado con quien lo hice”, señaló. “Y algunos, incluso, se sienten muy intimidados por mí. Esa es otra manera de demostrar racismo”. Hayek, quien estuvo nominada a un Oscar en 2003 como Mejor Actriz agregó: “Ellos no pueden creer que esta mexicana tenga la vida que tiene, y se sienten incómodos cuando están cerca de mí”.