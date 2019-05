Jennifer Lopez reveló quién fue su amor platónico de la infancia… ¡y era de El Bronx!

Todos recordamos a la perfección quién fue nuestro primer amor, incluso los famosos guardan en su memoria el nombre de aquella persona especial que los hacía suspirar en sus primeros años. Recientemente, Jennifer Lopez recordó el nombre de ese chico especial que le robó el corazón en niñez en El Bronx.

En una entrevista –la cual es hasta el momento la más divertida de todas las que ha realizado—la cantante confesó la identidad de su primer amor. ¿A quién le contó ese secreto? Pues nada más ni menos que a sus hijos, los mellizos Emme y Max, quienes la entrevistaron y le preguntaron todo tipo de cosas; desde sus peores travesuras hasta temas relacionados con el corazón.

En la conversación, llamada Twin Talk: Ask Me Anything with Emme + Max, su hijo de 11 años fue directo y le preguntó: “¿Quién fue tu primer crush (amor platónico)?”. La intérprete de Dance Again contestó a Max y hasta dijo el nombre de su mini galán, pero por obvias razones, este fue omitido del video, de lo contrario, en este momento todos estarían tras la pista del primer amor de la cantante en Nueva York.

Jennifer contó que iba en tercer grado cuando sucedió el flechazo y describió perfectamente a aquel niño de El Bronx: “Era muy lindo. Tenía una gran nariz, unos grandes ojos azules y el cabello negro muy intenso”, dijo entre risas. “Él pasaba por mi calle a toda velocidad con su bicicleta. Y yo simplemente lo veía y estaba enamorada de él”.

Luego de recordar a ese jovencito especial, Jennifer se dirigió a los chicos y enseguida les dijo: “Pero eso no significa que ustedes puedan tener crushes”.

El compromiso de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez

Sin duda, ese bonito recuerdo quedará por siempre en el corazón de Jennifer, quien ahora se prepara para pasar por el altar por cuarta ocasión. El pasado 9 de marzo, la cantante se comprometió con Alex Rodriguez, expelotero de los Yankees. A través de sus redes sociales, los enamorados compartieron unas fotografías del gran momento y por supuesto, del tremendo anillo de diamantes con el que A-Rod le hizo la importante pregunta.

Jennifer y A-Rod confirmaron su relación en 2017, cuando desfilaron juntos por la Met Gala, luego de meses de rumores sobre su relación. Al fin, en marzo de este año, la pareja se comprometió y ahora sus seguidores están a la espera del gran día.

Jennifer Lopez ha estado casada en tres ocasiones, la primera fue con Ojani Noa (1997–1998), después con Cris Judd (2001–2003) y finalmente, con Marc Anthony (2004 a 2014).