Karina Banda: “Por ahora no busco otra relación, me gustaría volver con Carlos Ponce”

Tras el anuncio de su ruptura con el actor Carlos Ponce, Karina Banda está centrada de lleno en su trabajo. La presentadora de El Gordo y la Flaca será una de las caras de la nueva etapa de Unimás, la cadena hermana de Univision, y presentará algunas de las cápsulas informativas y de entretenimiento de la estación a nivel nacional.

Loading the player...

La joven mexicana, que está viviendo un momento complicado a nivel sentimental, concedió una entrevista a HOLA! USA y confesó que se ha refugiado en su trabajo para “mantenerse ocupada y encontrar otras cosas que te hagan sentir optimista”.

“El hecho de mantenerte siempre ocupado ayuda mucho en cualquier situación, eso no quiere decir que estés huyendo de los problemas o que no quieras ver la realidad”, señaló. El trabajo, según ella, “no ayuda cuando estás en una relación y sí que ayuda cuando no lo estás”, por lo que ahora entiende por qué hay tantos solteros en el medio televisivo: “Porque estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de sentirnos solos”.

“Te invitan a un evento con un plus one y ahí estás pensando a qué amiga invitas porque no tienes con quién ir”, explica sobre nueva vida de soltera.

"Carlos es un tipazo, estamos súper bien"

Desde que ella misma confirmara que su relación con Carlos Ponce había llegado a su final, mucho se ha especulado sobre las razones de su ruptura. Karina asegura que no se pelearon y que, a día de hoy, continúan “en comunicación”. “Carlos es un tipazo, es súper buena onda, súper buena vibra y la verdad es que no me gusta tener conflicto con nadie y mucho menos con el que fue mi pareja”, remarcó confiada de que “pase lo que pase va a ser por el bien de los dos”.

“Estamos súper bien, ahora él está muy ocupado en México y creo que todo eso ayuda”, indicó.

Ha encontrado el apoyo en sus amigas y sus compañeros

Durante su entrevista con HOLA!USA, la también modelo explicó que se separó hace unas tres semanas, cuando se encontraba de viaje en Colombia para grabar un reality-show de Unimás. “Me daban ganas de escribirle pero tengo unas amigas y unos compañeros que han estado apoyándome”, agregó. En ese sentido, asegura que afronta esta etapa de su vida “pensando en positivo”.

“Soy bien optimista, siempre estoy pensando en positivo y sé que la mente es poderosa. Así que si pienso cosas buenas atraigo cosas buenas, y si pienso cosas malas atraigo cosas malas y me voy a deprimir y lo que quiero es ver por mí”, afirmó.

No cierra la puerta a una reconciliación

Pese a que ahora está separada de Carlos Ponce, Karina Banda no cierra la puerta a una reconciliación y asegura que le gustaría estar con el actor. “Si me preguntas si me gustaría estar con él, obviamente te voy a decir que sí. Cuando dos personas se quieren, obviamente quieren estar juntas pero también entendemos que hay muchas otras cosas de por medio”, relató.

Por eso, ella daseguró que, por ahora, no está por la labor de encontrar a otro amor que ocupe el lugar del puertorriqueño “porque es muy pronto”. Sin embargo, parece que donde hubo fuego cenizas quedan ya que la mexicana no descarta que “pueda volver a pasar algo”.

“Como no nos peleamos y él no me odia, capaz en un futuro nos volvemos a ver, y si no es él, ya llegará el amor”. Mientras tanto, Karina Banda estará compaginando su trabajo en El Gordo y la Flaca con su nuevo puesto en Unimás, acompañada de Roberto Hernández y Migbelis Castellanos.