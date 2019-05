Para Rebecca Jones, el 2018 no fue un año nada fácil. La actriz de telenovelas como Para Volver a Amar fue diagnosticada con cáncer de ovario y por meses, dio batalla a dicha enfermedad. Recientemente, la artista recordó que, más o menos por estas fechas estaba con el tratamiento correspondiente para erradicar la enfermedad de su cuerpo. Ahora, el panorama para Rebecca es otro, pues está recuperada y trabajando más feliz que nunca en la telenovela de Doña Flor y sus dos maridos, donde comparte créditos con Ana Serradilla.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 180 mil seguidores, la guapa actriz compartió un collage formado por dos imágenes en el que mostró las circunstancias en las que estaba hace un año y cómo vive ahora, tras su exitosa recuperación.

En la imagen de la izquierda, Rebecca aparece sin cabello a consecuencia de las quimioterapias. En la foto de la derecha, la actriz de telenovelas presume su melena corta. Eso sí, en ambas fotos hay algo que distingue a Rebecca: su gran sonrisa y en sus ojos, una mirada radiante.

Jones acompañó la imagen con una inspiradora frase del filósofo francés Albert Camus: “No hay sol sin sombra y es esencial conocer la noche”. Rebecca agregó la fecha en la que fue tomada el post y dio algunos detalles del proceso por el que estaba pasando en aquel entonces: “26/04/18 Hoy hace un año, a medio camino, 4 quimios y a 4 días de mi cirugía”. A ese emotivo post, la actriz de Doña Flor y sus dos maridos agregó los siguientes hashtags: #graciasdios #cancerdeovario#ovariancancer #survivor #attitude#alkalinediet #cannabis #gracias #life#vida.

Más notas como esta:

- Dayanara Torres, más fuerte que nunca, inicia su tratamiento de radiaciones

- Rodeada del amor de su familia, Dayanara Torres hace fente a su enfermedad

Así fue su enfermedad

Lo que empezó como una severa inflamación, terminó siendo cáncer en el ovario. Al inicio, sus médicos pensaban que se trataba de un padecimiento gastrointestinal, hasta que, después de una colonoscopía, detectaron que tenía líquido epitelial, síntoma del cáncer. "La panza me creció inexplicablemente, fui al doctor y me dijo que era colitis. Cinco veces fui al médico y siguió dándome medicamento para la colitis. Me fui de vacaciones a Nueva York, regresé, empecé a trabajar en una obra y ya no pude más", contó en una entrevista con Pati Chapoy, en el programa de Ventaneando.

La actriz abrió su corazón como nunca y compartió cuál fue su primer pensamiento luego de que le dijeran que tenía un tumor. “Lo primero que pensé fue en la muerte”, reveló. "Cuando me dijeron del tumor, en lo primero que pensé fue en la muerte, porque así crecimos. Te dicen cáncer, y lo asocias con la muerte. No sentí miedo, sino paz. Pensé en que si moriría, me iría satisfecha porque tuve una vida plena y Dios me regaló cosas buenas", señaló.

Tras una cirugía y ocho sesiones de quimioterapia, Rebecca se recuperó y ahora está más feliz que nunca haciendo lo que le apasiona: la actuación.