Alessandra Villegas, la pareja de Daniel Sarcos, comparte sus consejos con quienes acaban de ser mamás

Un embarazo implica muchos cambios en las vidas y cuerpos de las mujeres. Alessandra Villegas es consciente de ello y por eso ha decidido compartir su experiencia postparto, a dos meses de haber traído al mundo al pequeño Daniel Alejandro, fruto de su relación con el famoso presentador de televisión Daniel Sarcos.

A través de su cuenta de Instagram, la guapa venezolana compartió una tierna imagen en la que posa con su recién nacido sobre su regazo y en la que luce una figura envidiable y un abdomen completamente plano, tanto, que pareciera que nunca estuvo embarazada. Junto a la linda postal, la presentadora escribió un motivador mensaje en el que compartió cómo ha sido su proceso de recuperación tras convertirse en madre de Daniel Alejandro y de la actitud que ha tomado para enfrentar esta nueva etapa de su vida.

“Si nuestro cuerpo estuvo nueve meses en constante crecimiento y transformación para crear vida, es imposible pretender que en un abrir y cerrar de ojos luego de dar a luz todo regrese a su sitio como por obra de magia”, escribió al inicio de su mensaje. “Cómo todo en la vida, si quieres ver un cambio, si quieres lograr tus metas, debes ser paciente y tener constancia”, agregó.

La también empresaria continuó dando testimonio de su proceso e invitó a sus seguidoras a tomar la decisión de no ceder ni un día para lograr sus metas. “¿Cómo hago para mantenerme activa, positiva y con energía? Tomo la decisión cada mañana y vivo un día a la vez. Trato de estar muy consciente del ahora y presto mucha atención a todo lo que hago. Es decir, no dejo que el piloto automático se active. Tomo control de mis pensamientos y me mantengo alerta para detener cualquier pensamiento o comportamiento de auto sabotaje que me aleje de mis objetivos”, explicó.

Alessandra terminó su mensaje diciendo que, para lograr sus objetivos, día a día se fija metas a cumplir, y que cada que lo logra, se autofelicita y celebra, una táctica que asegura le ha funcionado a la perfección y que la ha ayudado a lograr lo que desea, a nivel personal y profesional. “Definitivamente ¡somos lo que pensamos!”, puntualizó.

Reconoce la labor de su amada

Daniel Sarcos es consciente del gran esfuerzo de su esposa y reconce la fortaleza que ha mostrado durante su embarazo y tras el alumbramiento de su pequeño. A través de sus redes sociales, el presentador ha enviado varios mensajes en el que deja en claro lo mucho que admira a su guapa mujer, quien además de su trabajo en la pantalla chica, se ha convertido en empresaria y tiene su propia marca de bolsos, además de su nueva faceta como conferencista. "¿Qué les parece a ustedes? Acaba de dar a luz, acaba de estrenar un programa de televisión, está buscando la tercera temporada de sus carteras", expresó. "Y, por si fuera poco, está preparando ahora el tema de emprendedoras", dijo sobre la conferencia que la presentadora ofrecerá.

