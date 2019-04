Como nunca, Jennifer Lopez nos dio un vistazo a su intimidad junto con sus hijos, los mellizos Emme y Max. Los chicos de 11 años probaron su talento como entrevistadores y se sentaron a conversar con su mamá. ‘La Diva del Bronx’ se dejó preguntar todo tipo de cosas por los chicos, a los que cariñosamente llama ‘coconuts’. El video de esta divertida charla entre madre e hijos fue publicado en el canal de YouTube de la cantante.

VER GALERÍA

En el encuentro denominado como Twin Talk: Ask Me Anything with Emme + Max, los chicos le preguntaron toda clase de cosas. Una de las que más les despertaba curiosidad era, ¿cómo era su mamá a su edad? Jennifer confesó a Emme Maribel y Maximilian David que era un poco inquieta. “Solía meterme en problemas todo el tiempo”, dijo la intérprete de 49 años, quien agregó que era más o menos como Max, “Era más como un chico travieso, que una niña tranquila”. JLo confesó que solía escaparse de casa a través de la ventana de su dormitorio… ¡Sí, así como lo lees!

“Mi cuarto estaba en el segundo piso y había un pequeño techo cerca, así que brincaba ese tejado y ponía una escalera y así bajaba sin hacer ruido. Cuando mi madre me mandaba castigada a mi cuarto, me ponía a escuchar música, pero me aburría y me salía con mis amigos”. Pero como toda madre, la señora Guadalupe Rodríguez sospechó de su hija y ¡la atrapó!

Los chicos también preguntaron sobre cómo era su abuela como madre y Jennifer no solo les contó de lo asombrosa que era, sino que también les hizo ver su gran capacidad de tener todo bajo control, a pesar de haberse convertido en madre a una edad temprana. “Ella (su mamá) era una mamá divertida, mi cosa favorita de ella es que, a pesar de que está 'loca', es una mamá increíble”, indicó.

“Fue una mamá muy joven, se casó a los 20 años. Se convirtió en madre enseguida, solo 11 meses después de que casó. A sus 26, ya nos tenía a las tres (a Jennifer y sus dos hermanas, Lynda y Leslie). ¿Se pueden imaginar?”, contó a sus hijos, mientras ellos la veían asombrados.

VER GALERÍA

La también actriz confesó que, para ella –que se convirtió en madre a los 37 años— también fue difícil. “Fue duro y en muchas ocasiones quise saltar por la ventana”, reveló entre risas.

Los chicos también estaban curiosos por saber cómo fue que Jennifer se enteró que estaba embarazada y cuál fue su reacción al saber que serían mellizos. “Cuando me enteré de que estaba embarazada, estaba en Portugal, estaba haciendo un gran show. Cuando me senté estaba con mi cabello y mi maquillaje, y sentí en mi ombligo como mariposas en el estómago. Ahí lo supe”.

VER GALERÍA

En seguida fue al doctor, y éste le hizo un ultrasonido y le explicó a JLo que era lo que estaba pasando: “El médico dijo, ‘¿ven eso, ese pequeño arrocito? Es un bebé, ¿ven ese otro? Ese es el otro bebé’”. Jennifer se quedó en shock y segundos después comenzó a reír histéricamente, según sus palabras.

Más notas como esta:

- Así fue la reacción de Marc Anthony ante el compromiso de Jennifer Lopez y Marc Anthony

- La hija de Jennifer Lopez, ¿seguirá los pasos de mamá?

La pregunta más difícil de todas

Vino una gran pregunta que pudo haber metido a Jennifer en aprietos, pero su respuesta fue magistral. Emme preguntó: “¿Quién es tu favorito?”, a lo que ‘Jenn’ respondió: “No tengo un favorito, no creo en los favoritos. Los amo a los dos, no puedo pensar más en uno, que en otro. Los quiero a ambos”.