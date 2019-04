Desde su salida del grupo Fifth Harmony, Camila Cabello no ha parado. Primero triunfó con su sencillo Havana, la cual representa su primera canción en solitario y tan solo un adelanto del álbum homónimo que lanzaría en enero de 2018 y que resultaría ser todo un éxito. Tras varios meses de gira, alfombras rojas y varios premios ganados, la cantante de origen cubano se ha tomado un tiempo para descansar, pensar y trabajar en su siguiente material discográfico, el cual se supone saldría en enero de este año y que por alguna razón que la intérprete no ha detallado, ha tenido que posponerse.

Obviamente los más ansiosos por escuchar la nueva música de la joven cantante son sus fans, quienes conscientes de que Camila necesita tomarse el tiempo necesario para preparar un disco lleno de buena música y de letras hermosas, como lo fue su primera placa musical, le han hecho saber a la intérprete que están dispuestos a esperar lo que sea necesario, con tal de tener buena música de su parte. Cabello, cercana siempre a sus seguidores, quiso devolver tan solo un poco del amor del que a diario le dan y a través de Twitter dedicó un lindo mensaje a todos aquellos que sueñan con escuchar sus nuevas canciones.

"Gracias por ser paciente conmigo mientras hago este álbum. No puedo creer que haya gente en mi rincón todos los días entusiasmada con mi música. Me siento muy afortunada los amo", escribió la hermosa intérprete de Never Be The Same, emocionando a sus seguidores, quienes le hicieron saber que siempre estarían a su lado, aun así no esté sonando en la radio.

Más tarde, Camila volvió a hablarles, ahora a través de Instagram Stories, y con el corazón en la mano les escribió: "Me gustaría agradecer a todas las personas que me apoyan todos los días y me envían amor por aquí. He tenido algunos días en los que me he sentido increíble y otros en los que me siento realmente vulnerable y abrumada, pero cuando pienso en el hecho de que tengo personas que me alientan, que creen en mí y me aman, no sé, es tan puro”, agregó.

Viviendo su sueño

La hermosa cantante continuó con sus palabras recordando el tiempo en que no era famosa y era seguidora de otros artistas, sin imaginar que algún día ella se convertiría en toda una estrella y sería querida por millones de personas alrededor del mundo. A través de esa experiencia y hablando con total conocimiento de causa, Camila Cabello terminó su mensaje agradeciendo el amor que profesan sus fans por ella y el que siempre la tengan presente en sus vidas.

“Recuerdo lo que era ser fan de mis artistas favoritos y el amor que llegas a sentir por ellos, como si quisieras que fueran felices, es solo una intención pura y me siento afortunada y agradecida de tenerlos de mí lado. Los quiero mucho. No puedo esperar a que estemos en este nuevo mundo. Los amo”, finalizó.